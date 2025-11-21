OPINIÃO

Visando a reeleição, Confúcio continua “amando” Lula, mas faz microacenos à direita ao citar Milei e mostrar Damares o elogiando

Em meio à disputa simbólica entre direita e esquerda em Rondônia, Confúcio Moura se move com passos calculados, resgatando vínculos históricos com conservadores sem abandonar a identidade de centro-esquerda