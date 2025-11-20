Virginia supera Victoria Beckham e aparece no topo da lista de namoradas de jogadores mais ricas do mundo

Publicada em 20/11/2025 às 10h32
O nome de Virginia Fonseca ganhou destaque internacional nesta quarta-feira (19) ao ser apontado como a WAG mais rica do mundo em 2025. O levantamento, produzido pelo perfil “Glam Set & Match”, analisou dados públicos sobre patrimônio e faturamento de influenciadoras ligadas ao universo do futebol. Segundo a estimativa, Virginia reúne aproximadamente US$ 78 milhões (R$ 415,9 milhões) provenientes de negócios digitais, publicidade, participações empresariais, investimentos imobiliários e da marca de cosméticos WePink.
O estudo, que somou US$ 408 milhões entre as 20 mulheres listadas, destaca ainda nomes consagrados. Victoria Beckham aparece logo atrás, com US$ 70 milhões, seguida por Anna Lewandowska, referência no mercado fitness europeu, com US$ 63 milhões. A lista reúne representantes de nove países e trabalha com valores aproximados, considerando a dificuldade de medir patrimônios privados com total precisão.
Nomes brasileiros de atuação global também figuram no ranking. Izabel Goulart ocupa a 14ª posição graças à carreira internacional na moda, enquanto Bruna Biancardi surge em 16º lugar, impulsionada por contratos publicitários e projetos ligados à moda e à influência digital.
O levantamento reacende o debate sobre o termo WAG, sigla para wives and girlfriends, expressão popularizada pelos tabloides britânicos nos anos 2000 e consolidada durante a Copa de 2006, quando Victoria Beckham virou o principal rosto do grupo. Desde então, o tema se expandiu para reality shows, documentários e conteúdos dedicados à rotina das parceiras de jogadores.
No Brasil, a expressão ganhou ainda mais visibilidade após o relacionamento entre Virginia e Vinícius Júnior. Outras brasileiras associadas ao universo WAG incluem Tainá Militão, Gabriely Miranda, Belle Silva e Marília Nery. No exterior, Georgina Rodríguez, Antonela Roccuzzo e até Taylor Swift aparecem com frequência quando o assunto volta ao centro das discussões.
