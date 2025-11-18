Virginia revela look patriota para torcer por Vini Jr., mas peça íntima rouba a cena

Publicada em 18/11/2025 às 15h13
Virginia Fonseca protagonizou um momento descontraído nos bastidores do SBT nesta terça-feira (18), dia do amistoso da Seleção Brasileira. Enquanto se preparava no camarim, a influenciadora foi surpreendida por um integrante de sua equipe, que levou uma peça íntima nas cores verde, amarelo e azul para combinar com o look do dia.
Vestida com a camisa da Seleção e uma faixa estampada com o rosto de Vini Jr., Virginia se espantou quando o stylist exibiu a calcinha temática. “Que isso?”, reagiu, entre risadas. O profissional devolveu a brincadeira dizendo que a peça seguia a “vibe Brasil”.
A influenciadora entrou na brincadeira, riu da situação e chamou o namorado: “Amor, corre aqui!”. O vídeo foi publicado nas redes sociais e rendeu comentários pela descontração do momento.
A seleção entra em campo nesta terça-feira (18), às 16h30 (horário de Brasília), contra a Tunísia, em Lille, na França, no último amistoso de 2025.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!