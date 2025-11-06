Virgínia Fonseca treina em academia de Vini Jr.: “Melhor pré-treino é roupa nova”

Publicada em 06/11/2025 às 11h17
Durante sua estadia na Espanha, Virgínia Fonseca tem mostrado que mesmo em clima de descanso não abre mão dos treinos. A influenciadora compartilhou com os seguidores que está frequentando a academia de seu namorado, o jogador Vini Jr., para manter a forma física.
Nos stories do Instagram, Virgínia publicou vídeos e fotos após os exercícios, destacando o impacto positivo da prática. “Vou falar uma coisa: isso da roupa eleva a autoestima. Fazia tempo que não treinava para valer assim. Nesse nível aqui... Ainda mais com uma roupa nova de academia. É o melhor pré-treino que existe”, afirmou.
A influenciadora está hospedada na casa do atacante do Real Madrid desde meados de outubro, acompanhada dos filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, além da mãe, Margareth Serrão.
No último fim de semana, Virgínia também marcou presença no jogo entre Real Madrid e Valência, no estádio Santiago Bernabéu. Vestindo uma camiseta do clube e um cachecol com o rosto de Vini Jr., ela brincou na legenda: “ATENCIÓNNNN, BIG SEVEN 🫡7️⃣ Ps: sua namorada é brega e você vai ter que aceitar @vinijr 🤣❤️”. O time venceu por 4 a 0, e o jogador respondeu: “Pé quente, né ❤️🤣”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!