Virginia Fonseca lança nova indireta após curtidas de Ana Castela e Poliana Rocha

Publicada em 07/11/2025 às 11h10
A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, voltou a agitar as redes sociais nesta semana ao publicar uma frase enigmática em seus stories: “Tamo evitando até açúcar que a gente gosta, imagina gente inconveniente que a gente detesta”.
Sem citar nomes, a mensagem veio logo após a repercussão de curtidas atribuídas a Ana Castela e Poliana Rocha — mãe de Zé Felipe e ex-sogra da influenciadora — em publicações vistas como indiretas.
A polêmica começou quando uma tiktoker viralizou com um vídeo dizendo preferir “comer tomate com sal” a “ir pra outro país atrás de homem”, referência interpretada como provocação a Virginia, que viajou para Madri para encontrar o jogador Vini Jr. O conteúdo, que usava uma música de Ana Castela, teria recebido uma curtida da própria cantora, alimentando os comentários na web.
Poucos dias depois, Poliana Rocha também entrou na discussão ao curtir um post com análise psicológica sobre Virginia, que mencionava padrões emocionais ligados à ausência paterna e sugeria que ela “rejeita amor fácil”.
Virginia, por sua vez, continua mantendo o tom irônico e debochado nas redes. Em vídeo recente, respondeu às críticas com humor: “‘Estão falando mal de você’: É bem capaz eu nem dormir hoje”.
