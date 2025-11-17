Virginia Fonseca celebra namoro com Vini Jr.: “Pro resto da vida”

Publicada em 17/11/2025 às 10h35
Virginia Fonseca comentou publicamente a fase atual de sua vida amorosa e afirmou estar “muito feliz” no relacionamento com Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid. Mesmo morando em países diferentes, ela descreveu o início do namoro como especial e cheio de leveza.
Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, a influenciadora ressaltou: “Tô muito feliz, o Vini é uma pessoa maravilhosa. Tô curtindo essa fase de namoro. O início é sempre maravilhoso e, se Deus quiser, vai ser assim pro resto da vida.”
Virginia também falou sobre o desafio da distância e das agendas cheias: “Tô tentando conciliar a minha agenda com a dele pra gente se encontrar. E tem a saudade… tô aprendendo a olhar isso pelo lado positivo.”
A influenciadora ainda ressaltou que mantém uma relação tranquila com o ex-marido, Zé Felipe, destacando o foco no bem-estar dos filhos: “Nossa relação é maravilhosa. A gente fala sobre nossos filhos, que são nosso maior tesouro. Vai continuar tudo bem por eles.”
Zé Felipe, por sua vez, elogiou a convivência entre todos e demonstrou apoio ao novo casal. Ao portal LeoDias, disse que o importante é saber que os filhos estão sendo bem tratados. Também desejou felicidade à ex-esposa e ao jogador: “Desejo que a Virginia seja muito feliz. Para ela, toda a felicidade do mundo. Para o Vini, que Deus abençoe.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!