Virginia compara relações com Zé Felipe e Vini Jr.: “Dispostos a fazer dar certo”

Em entrevista à IstoÉ Gente, Virginia Fonseca, 26, falou abertamente sobre como seu atual relacionamento com Vini Jr., 25, segue um caminho totalmente diferente da relação que viveu com o ex-marido Zé Felipe, 27. Segundo a apresentadora do Sabadou com Virginia, ela e o atacante do Real Madrid têm adotado um ritmo bem mais tranquilo.
Virginia explicou que os dois passaram um mês apenas conversando antes do primeiro encontro e que o namoro começou de forma gradual — algo distante da intensidade de seu relacionamento anterior. “A gente está vivendo a fase do namoro, calmo. Conversamos o dia inteiro pelo WhatsApp, e à distância tem que ser assim. Tanto eu quanto ele estamos dispostos a fazer dar certo”, afirmou. O casal assumiu o namoro no fim de outubro.
A influenciadora relembrou que com Zé Felipe tudo aconteceu muito rápido: após o segundo encontro, já estavam juntos; em duas semanas, morando sob o mesmo teto; e, em dois meses, esperando a primeira filha. O casamento terminou em maio deste ano. “Foi tudo muito intenso. Quando vi, já estava grávida e casada. Não vivemos essa fase de namoro que agora estou vivendo com o Vini”, explicou.
Virginia também comentou o primeiro contato dos filhos — Maria Alice, 4, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1 — com Vini Jr. Segundo ela, o encontro foi natural e cheio de carinho. Maria Alice, que já acompanhava jogos do jogador, se aproximou imediatamente; Maria Flor interagiu sem timidez; e José se divertiu brincando com o atleta. “As crianças gostaram bastante dele. Ele ainda fechou um espaço com pula-pula só para elas. Fiquei muito feliz, porque isso é muito importante para mim”, afirmou.
