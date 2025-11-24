Virginia admite insegurança como rainha de bateria: “A gente tem que melhorar”

Publicada em 24/11/2025 às 14h56
Já coroada como Rainha de Bateria da Grande Rio, a influenciadora Virginia Fonseca, 26, reconheceu que ainda não se sente totalmente pronta para o cargo que herdou de Paolla Oliveira. A declaração foi feita durante uma conversa com o amigo Lucas Guedez em seu programa de TV.
Mesmo entusiasmada com a estreia, Virginia tem lidado com críticas, especialmente relacionadas ao seu samba no pé. A influenciadora afirmou que encara o momento como parte de um processo natural de evolução. “Tudo tem um começo. A gente tem que melhorar, tem que aprender. Eu sinto que estou no processo de aprendizado e, graças a Deus, ainda tenho tempo para isso”, disse.
Namorada do jogador Vini Jr., ela ressaltou que está empenhada em aprimorar a técnica. Segundo Virginia, sua rotina já virou Carnaval — mas o grande teste só acontece no próximo ano. “O Carnaval pra gente já começou, mas, para a maioria das pessoas, é em fevereiro. Até lá dá para melhorar, aprender mais e ser uma boa rainha”, afirmou, destacando também que tem participado ativamente dos ensaios na quadra.
