 Village do Sol recebe investimentos com apoio do deputado estadual Cirone Deiró

Publicada em 19/11/2025 às 10h11
O deputado estadual Cirone Deiró anunciou a liberação de mais R$ 435.700,00 para a construção de uma galeria de concreto na Rua Antônio Repiso, localizada no Village do Sol. A obra foi solicitada pelo vereador Alaézio do Teixeirão e será executada por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado. “Estamos atendendo a esse pedido do vereador Alaézio, que vai beneficiar não só os moradores do Village, mas também dos bairros vizinhos”, disse Cirone.
De acordo com o deputado, entre os mais recentes investimentos assegurados para a localidade, estão os R$ 435 mil para a construção da galeria, R$ 500 mil de uma praça pública e R$ 4,8 milhões para obras de drenagem e pavimentação de trechos de ruas e avenidas do Village I e II. “É um trabalho que conta com a parceria dos vereadores, do prefeito Adailton Fúria e do governador, coronel Marcos Rocha,” disse Cirone.
Segundo Alaézio, a galeria será construída em concreto armado, seguindo o padrão DNIT e deverá resolver um problema antigo da rua. O vereador disse que continuará trabalhando em busca de benefícios para os moradores da localidade, com o apoio do deputado. “O Cirone está sempre disposto a nos ouvir e a buscar solução para os problemas enfrentados pela população”, afirmou.
O vereador disse também que há outros projetos em andamento, que devem atender reivindicações antigas da população local. “O Cirone é um político atuante e com o apoio dele, temos conseguido mostrar serviço tanto na cidade, quanto na área rural”, disse.
