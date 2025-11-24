Vilhena recebe novos equipamentos agrícolas durante ação do deputado Luizinho Goebel
Por Pedro Henrique
Publicada em 24/11/2025 às 13h40
 Deputado Luizinho Goebel destaca ações em apoio à agricultura familiar durante ato de repasse de máquinas e equipamentos a Vilhena (Foto: Pedro Henrique)

 

O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) participou no sábado (22) da entrega de máquinas, implementos e veículos destinados ao fortalecimento da agricultura familiar em Vilhena. Os benefícios foram entregues à Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) e a associações rurais do município, com o objetivo de ampliar o atendimento e melhorar a infraestrutura no campo.

Equipamentos agrícolas e maquinário pesado viabilizados pelo deputado ampliam a capacidade de produção e manutenção das propriedades rurais (Foto: Pedro Henrique)

A ação integra o conjunto de investimentos que o parlamentar tem destinado ao setor produtivo ao longo de sua trajetória. Durante o evento, Goebel destacou que a agricultura familiar sempre foi prioridade em seu mandato e lembrou que, ao longo de quase duas décadas de atuação, destinou recursos anualmente para apoiar produtores do Cone Sul.

Tratores repassados ao município reforçam a mecanização agrícola e ampliam o suporte às associações rurais (Foto: Pedro Henrique)

“Estamos praticamente 20 anos de mandato na Assembleia Legislativa, e diante de todo esse período, todos os anos, sem exceção, eu atendi associações de pequenos produtores”, afirmou o deputado. Ele acrescentou que as emendas parlamentares vêm contribuindo para melhorias significativas na infraestrutura rural. “Atendemos com melhoria em estradas, com recuperação de pontes, substituição de pontes, bueiros, e principalmente naquele ‘porteira adentro’, onde conseguimos levar estrutura para melhorar a vida do homem do campo”, declarou.

  Goebel ressaltou que a entrega realizada neste fim de semana reforça o compromisso com os trabalhadores rurais de Vilhena. “É uma alegria muito grande, mais uma vez, neste praticamente encerramento do ano de 2025, entregar dezenas e dezenas de implementos, equipamentos, máquinas e também veículos para atender a Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena. Dessa forma, a Secretaria pode fortalecer o atendimento e o trabalho à população rural da nossa cidade”, completou.

Com os novos equipamentos, a expectativa é que as equipes da Semagri ampliem o suporte às comunidades rurais, garantindo melhores condições de produção, escoamento e desenvolvimento sustentável no município.

Distribuidores, carretas e misturadores agrícolas fazem parte do conjunto de investimentos destinados ao fortalecimento do setor produtivo   

