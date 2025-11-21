Vilhena realiza Festa do Agricultor com entrega de máquinas e insumos adquiridos por emendas de Luizinho Goebel

Publicada em 21/11/2025 às 08h20
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), realiza no sábado, 22 de novembro, a Festa do Agricultor, no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito. O evento reunirá produtores rurais, lideranças e representantes do poder público, com a presença confirmada do deputado estadual Luizinho Goebel.
Durante a programação, serão entregues máquinas, implementos agrícolas e insumos destinados ao fortalecimento da agricultura familiar. Todos os equipamentos que serão disponibilizados aos produtores foram adquiridos por meio de emendas parlamentares do deputado Luizinho Goebel, em parceria com a administração municipal. Também ocorrerá a entrega de títulos a moradores da zona rural.
A festa contará ainda com apresentações culturais, música ao vivo e um almoço, reunindo as famílias rurais em um momento de integração e valorização do trabalho no campo.
A iniciativa tem como objetivo reconhecer a importância dos pequenos produtores, promover o desenvolvimento da agricultura e reforçar ações de apoio ao setor produtivo local.
