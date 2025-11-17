Vilhena e Gazin Porto Velho são os grandes campeões do Rondoniense Sub-17 e Sub-15

Publicada em 17/11/2025 às 08h40
O Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebeu mais uma grande final das competições de base, a final do Rondoniense Sub17 entre Brazuca e Vilhena foi marcada por muitos gols e um partida bastante equilibrada até o último minuto da partida. No primeiro tempo apesar do equilíbrio o Vilhena conseguiu abre a vantade de 2 a 0 com gols João Pedro (pênalti) e Benedito.
O primeiro gol saiu em cobrança de pênalti João Pedro bateu com categoria e abriu o placar, poucos minutos depois foi a vez do artilheiro Bené numa jogada rápida marcar o primeiro dele na partida. Final do primeiro tempo no CD Brazuca 0 Vilhena 2.
Na segunda etapa o time amarelo da capital chegou ao empate rapidamente, nos primeiros minutos da etapa final, Thalisson em cobrança de pênalti, marcou o primeiro do Brazuca diminuindo a vantagem do Vilhena, que durou pouco, três minutos depois Valdeir com oportunismo deixou tudo igual. O Brazuca era melhor na partida com várias chegadas ao gol do Vilhena, mas quem marcou foi o VEC, em cobrança de pênalti de João Pedro.
Apesar da desvantagem no placar, nos minutos finais o Brazuca continuava melhor e aos 40 minutos Ismael aproveitou o cruzamento na área e cabeceou no canto pra empatar novamente a partida. Quando parecia que a decisão iria para os pênaltis, o artilheiro Bené aproveitou uma bola jogada na área pra fazer o segundo dele nos acréscimos, o quarto do Vilhena e o sétimo dele na competição e claro o gol do título. Final no CDF Heitor Costa Brazuca 3 x 4 Vilhena. VEC campeão Rondoniense Sub-17 e garantido na Copa do Brasil da categoria em 2026.
Espigão x Gazin Porto Velho
No Luizinho Turatti decisão também marcada pelo equilíbrio, com boas chances de gols no primeiro tempo, mas nada de gol na decisão do Rondoniense Sub-15, gols só mesmo no segundo tempo, e logo nos primeiro minutos o Espigão abriu o placar. Mas na parte final da etapa final o atacante BH do Gazin Porto Velho deixou tudo igual no placar.
Com o empate no tempo normal a decisão foi para as penalidades, o Espigão perdeu a primeira e quarta cobrança de pênaltis, por outro lado o Gazin Porto Velho marcou nas três primeiras cobranças, perdeu a quarta, mas na quinta cobrança decretou o título do Rondoniense Sub-15, final no Luizinho Turatti, Espigão 3 Gazin Porto Velho 4.
