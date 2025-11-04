Publicada em 04/11/2025 às 11h08
No último fim de semana, a Vila Olímpica de Porto Velho foi palco da 5ª Copa Rondônia de Natação, uma parceria da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel), com a Federação Aquática de Rondônia. O evento contou com a participação de delegações dos clubes de Rondônia, Amazonas, Acre, Peru e Bolívia.
De acordo com o titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior, a realização da Copa no espaço da Vila Olímpica representa a hospitalidade do município, envolvendo oito clubes de outros estados e países. “Para nós é de suma importância e prestígio abrir as portas da Vila Olímpica para a realização da copa de grande relevância para a modalidade de natação. E isso só reafirma a qualidade da estrutura, bem como o nosso compromisso com o esporte”, disse o secretário.
De acordo com o diretor técnico da Federação Aquática de Rondônia, Paulo César Guimarães Siqueira, foram inscritos aproximadamente, 180 atletas, nas categorias: pré-mirim, mirim, petiz, infantil, juvenil, júnior, sênior e master.
“Gostaria muito de agradecer ao apoio do prefeito Léo Moraes e ao secretário Paulo Moraes Júnior, por nos ceder essa estrutura maravilhosa, para que pudéssemos realizar o evento. Durante a competição foram registrados excelentes tempos, grandes marcas. Vários atletas, inclusive, bateram índices para os campeonatos nacionais. E mais uma vez, reforçamos que essa parceria é de fundamental importância para que a natação de Porto Velho e de Rondônia, cresça. Esperamos que em 2026, a gente consiga fazer um evento ainda maior e oferecer uma estrutura ainda melhor para todos os participantes”, enfatizou.
BALANÇO
Campeã – Cia das Águas, de Porto Velho (RO)
Vice-campeã - Aquática Nobre, de Manaus (AM)
3° lugar – AABB de Rio Branco (AC)
