Vigilantes do Detran são presos após abandono de posto, ameaça a ex-mulher

Publicada em 06/11/2025 às 08h40
Dois vigilantes que estavam de plantão no prédio do Detran, bairro Costa e Silva em Porto Velho, foram presos no início da madrugada desta quinta-feira (06).
Policiais do 1º Batalhão receberam denúncias que um dos vigilantes havia abandonado o posto de serviço e feito ameaças a Ex-mulher na casa dela, depois retornado.
Quando as guarnições chegaram, foram impedidas de entrar pelo outro vigilante, sendo necessário apoio do Corpo de Bombeiros para cortar o cadeado do portão.
Segundo a PM, os vigilantes teriam resistido a abordagem, dificultando a entrada dos policiais que teriam flagrado ambos ingerindo bebida alcoólica durante o plantão. Os suspeitos tiveram as armas apreendidas e foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes.
