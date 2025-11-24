Vereadora Sofia Andrade difunde notícia falsa sobre ministro do STF em entrevista a podcast

Publicada em 24/11/2025 às 10h24
Porto Velho, RO — A vereadora de Porto Velho Sofia Andrade (PL) atribuiu ao ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino a análise de um processo ligado à própria gestão como governador do Maranhão, durante participação no terceiro episódio do podcast Liberdade de Expressão, veiculado pelo site Humor Rondoniense. A afirmação, feita enquanto comentava o cenário político nacional e decisões judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, é falsa, conforme verificação publicada tanto pelo UOL quanto através do Estadão. Inclusive as verificações foram feitas no começo de junho deste ano, e, ainda assim, quase cinco meses após a checagem dos fatos, a representante da Câmara de Vereadores da Capital optou por reproduzir o conteúdo inverídico.
Dino não é relator e réu do mesmo caso no STF
É falso que Flávio Dino seja réu e relator em caso de respiradores
O apresentador questionou a vereadora sobre a possibilidade de Bolsonaro ser condenado e cumprir pena. Logo no início, Sofia Andrade disse “sempre esperar o pior vindo do STF” em relação ao ex-presidente e afirmou acreditar que “o pior que eles puderem fazer para acabar com a vida do presidente, eles vão fazer”, mencionando sua percepção sobre decisões judiciais desde o período eleitoral e ao longo do mandato presidencial.
Ao comentar a composição atual do Supremo, ela afirmou que Lula “colocou o Flávio Dino pra ser ministro da STF” e declarou que o ministro estaria “julgando o processo de quando ele era governador, no Maranhão”, citando a compra de respiradores durante a pandemia. Segundo ela, Dino “não entregou” os equipamentos quando era governador e agora “tá dizendo se ele é corrupto ou não”.
A checagem realizada pelo UOL, assinada pela jornalista Isabela Aleixo e publicada em 6 de junho de 2025, esclarece que a informação não corresponde à realidade. O inquérito relatado por Dino no Supremo apura suspeitas de desvios na compra de respiradores durante a pandemia, mas o caso envolve a gestão do então governador da Bahia, Rui Costa, atual ministro da Casa Civil. O processo não tem réus definidos até o momento e não envolve Flávio Dino como investigado. A reportagem afirma que “não é verdade que o ministro do STF Flávio Dino seja relator de um inquérito no qual também é réu ou investigado”, contrariando diretamente a fala da vereadora.
Durante o episódio, além das críticas ao STF, Sofia Andrade retomou episódios envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Bolsonaro, citando a decisão que impediu a nomeação de Alexandre Ramagem para um cargo na Polícia Federal, afirmando que se tratava de um ato “discricionário do presidente da República”. A parlamentar também abordou temas como segurança pública, educação e políticas sociais, afirmando que a população “não pode achar normal você morar na beira de um esgoto e o presidente da república dizer que tá fazendo grande coisa, te dando uma botija de gás de graça”.
Ao comentar o cenário político recente, mencionou gastos do governo federal durante a COP30, no Pará, afirmando que teriam sido gastos “70 milhões para contratar quartos luxuosos em iates”, relacionando o episódio ao que classificou como uma atuação ampla do “sistema”. Segundo ela, “não é voto popular que tira um presidente da república, é o sistema”, em referência ao conjunto de decisões judiciais e políticas que, em sua avaliação, influenciam o cenário nacional.
A participação completa da vereadora está disponível no portal Humor Rondoniense, que veicula o podcast Liberdade de Expressão.
