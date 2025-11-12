Vários secretários de Rocha disputarão eleições; Léo exige solução à crise do lixo; e senadores vem a Rondônia

Publicada em 12/11/2025 às 08h29
LÉO EXIGE SOLUÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA ACABAR COM A CRISE DO LIXO (QUE CONTINUA!) NA CAPITAL
Uma semana e meia depois, o problema da troca de empresas para recolhimento do lixo em Porto Velho continua afetando a população e, mesmo sem culpa no episódio, pode afetar a altíssima popularidade do prefeito Léo Moraes. Ele esteve, na segunda-feira, no programa Papo de Redação, dos Dinossauros do Rádio (Parecis FM, de segunda a sexta, meio dia às 14 horas), falando sobre as duras medidas que está tomando para que a situação normalize e anunciando que a EcoPVH, contratada de forma emergencial, já colocou mais cinco equipes nas ruas, tentando uma situação que volte à normalidade, porque está longe dela.
A questão, contudo, é muito complexa. Léo explicou novamente que não tem como não cumprir decisão do Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça, que decidiram que a licitação anterior continha irregularidades. “Tenho que cumprir as decisões judiciais. Se houver alguma nova, modificando as atuais, vamos cumprir rigorosamente também”, decidiu o Prefeito. Para ele, o problema que está existindo pode ser resolvido com a nova empresa cumprindo o contrato e criando toda a estrutura necessária para que o recolhimento do lixo na cidade e nos distritos, seja uma questão resolvida em poucos dias.
Não há dúvida de que o jovem Prefeito de Porto Velho está incomodado com a situação. Depois dos primeiros dias em que o lixo se acumulou nas ruas, a Prefeitura ameaçou a EcoPVH de multas pesadas, que podem chegar a 570 mil reais e, ainda, realizou uma reunião pesada, exigindo medidas imediatas para acabar com o problema. O líder do Prefeito na Câmara Municipal, Breno Mendes, pediu a imediata rescisão do contrato. Outros vereadores também a querem. As duras cobranças foram feitas, as promessas da empresa também, mas, ainda durante a terça-feira, havia vários setores da Capital onde o lixo se acumulava. Há um telefone (984.62.2922) que o usuário pode utilizar para reclamar se o lixo não foi recolhido na sua rua.
Há um grande esforço por parte da Prefeitura para resolver o problema, mas a questão é bem mais profunda. A Marquise, que realizou o serviço durante mais de 30 anos, tem expertise e investiu pesado em pessoal e equipamentos, neste tempo todo, para fazer um trabalho muito elogiado pela comunidade. A troca por uma nova empresa, que precisará tempo para se adaptar e fazer grandes investimentos, não trará resultados práticos a curto e médio prazos. Há uma tendência, infelizmente, de que o problema continue por um bom tempo. Não há milagres neste tipo de trabalho. O que se espera é que este tempo seja o mais curto possível ou que surja alguma decisão judicial de bom senso para contornar a crise. Aguardemos, pois!
NEGÓCIO FECHADO: NOVO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIVERSITÁRIO SERÁ COMPRADO POR 49 MILHÕES DE REAIS
Batido o martelo. Nesta semana, foi oficializada a negociação da compra do prédio do Hospital das Clínicas, que, dentro de um prazo aproximado de um ano, deverá começar a funcionar como Hospital Municipal Universitário de Porto Velho, uma parceria da Prefeitura da Capital com a Universidade Federal de Rondônia, a Unir. O prédio, localizado na rua João Goulart, próximo à esquina de Pinheiro Machado, foi adquirido por 49 milhões de reais. A partir de agora, começa a contagem de um ano para que as duas instituições (Unir e Prefeitura) ampliem o número de leitos dos cerca de 70 atuais para, no mínimo, 150 leitos.
Os detalhes finais para o fechamento do negócio foram feitos nesta semana. A partir de agora, após a assinatura do contrato, o hospital passará a ser administrado e gerido pela Ebserh, a maior rede de hospitais públicos do Brasil. Além de seu órgão central, outros 50 Hospitais Universitários associados a 35 Universidades Federais fazem parte de sua administração. Todos os hospitais da rede são considerados como centros de referência de alta e média complexidade para o SUS. No caso de Porto Velho, será também um hospital/escola para a formação de médicos e profissionais da saúde.
Os médicos Eduardo Wansa, Gabriel Resende, José Tinoco Filho, Roberto Pintan, Samantha Rocha Tinoco, Valmir Nunes Coelho e Walter Nunes Coelho, todos com longos serviços prestados à saúde rondoniense, são os sete sócios do hospital, agora vendido. A Ebserh começará, em breve, o planejamento final para a ampliação do Clínicas e a instalação de um estacionamento à altura das necessidades da novo hospital público, no centro da Capital.
GRUPO PALACIANO SE PREPARA PARA A ELEIÇÃO DO ANO QUE VEM. VÁRIOS SECRETÁRIOS DEVEM ENTRAR NA DISPUTA
Nos meios políticos, além de possibilidades e conversas de corredores, pouca coisa nova tem saído da porta para fora. Na área palaciana, o governador Marcos Rocha se prepara para disputar o Senado e a primeira dama, Luana Rocha, quer uma cadeira à Câmara Federal. Ambos dependem, ainda, de acordo com o vice, Sérgio Gonçalves, o que pode acontecer. Na equipe de Rocha, há vários nomes prontos para disputar a eleição do ano que vem. O do chefe da Casa Civil, Elias Rezende, é, neste momento, o mais quente. Ele pode compor uma chapa como candidato a vice, representando o grupo palaciano ou concorrer também à Câmara Federal, compondo uma chapa forte, ao lado de Luana e outros nomes importantes do partido, que incluiriam o secretário de Agricultura Luiz Paulo e a ex-deputada federal Jaqueline Cassol, entre outros.
Para disputar cadeiras à Assembleia Legislativa, são vários os possíveis candidatos: o secretário de saúde, Coronel Jefferson; o de segurança pública, Coronel Vital; o de Desenvolvimento Econômico, Lauro Fernandes são apenas alguns dos que se preparam para as urnas em 2026. Haverá muitos outros. Neste grupo próximo ao Governador, há ainda o comandante da PM, coronel Braguin, que pode ser uma opção à sucessão do próprio Rocha.
Todas as análises sobre as eleições estão sendo feitas, mas as tratativas ainda são sigilosas. O União Brasil, o partido do Governador, está arregimentando forças para a disputa do ano que vem. No grupo, não se pode esquecer também duas mulheres poderosas. Uma delas, a atual deputada federal Cristiane Lopes, a outra, que pode concorrer ao Senado, é a campeã de votos na Capital, Mariana Carvalho. Agora é só esperar para ver quais as composições que serão feitas.
SENADORES VÊM A RONDÔNIA EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOS AGRICULTORES POBRES QUE PERDERAM TUDO
O pedido foi do senador Marcos Rogério. Aprovado por unanimidade na Comissão dos Direitos Humanos do Senado, uma comitiva, liderada pela presidente da comissão, Damares Alves, virá a Rondônia, nesta quinta-feira, para fazer diligências tanto em Alvorada do Oeste quanto Jaru. A intenção é a de confirmar violações dos direitos humanos praticadas contra produtores rurais pobres, retirados à força das terras onde alguns têm documentação de propriedade há cerca de 40 anos.
As inúmeras denúncias de violações de direitos humanos contra homens, mulheres, idosos e crianças, envolvem os problemas fundiários em decorrência das notificações de desocupação, expedidas contra os produtores rurais legalmente titulados, no contexto das operações de desintrusão vinculadas à Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau.
Os primeiros dois eventos ocorrerão em Alvorada do Oeste. A primeira reunião com os produtores injustamente atacados, acontecerá às 9h30, no distrito de Terra Boa, Linha 106, quilômetro 10. Às 11 horas, haverá visitação a duas propriedades destruídas pela Força Nacional, a mando da Funai. À tarde, em Jaru, às 14h30, na região de Jaru-Aru, haverá reunião com produtores rurais e visita a propriedades. O local: ginásio da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental D’Jaru-Aru.
A comitiva terá à frente a senadora Damares Alves, com a participação de Marcos Rogério e Jaime Bagattoli; do representante do Incra e várias outras autoridades.
EMANCIPAÇÃO VOLTA À PAUTA: CRISTIANE PARTICIPA E QUER QUE TEMA EVOLUA PARA BENEFICIAR DISTRITOS
O tema da emancipação dos distritos de Porto Velho voltou. Na semana passada, a deputada Cristiane Lopes participou de um importante evento em Extrema, onde o assunto comandou o encontro. Cristiane reafirmou seu apoio total à emancipação de Extrema e dos demais distritos e garantiu um compromisso com a luta pela autonomia destas regiões. Ao participar de forma remota do evento, Cristiane contribuiu, na audiência pública convocada, junto com várias outras autoridades, para que o debate sobre as emancipações avançassem.
“É uma honra participar desta audiência pública. Toda população da Ponta do Abunã pode contar comigo. Estarei firme nesta luta. É uma batalha árdua e, na política, precisamos de ação, estratégia e do momento certo para alcançar conquistas reais”, declarou a parlamentar. Durante a audiência, realizada a convite do Movimento Pró-Implantação do Município de Extrema, Cristiane destacou a importância do Projeto de Lei Complementar, que trata da emancipação, desmembramento e fusão de municípios. A deputada defendeu que a proposta é essencial para fazer justiça às comunidades que já possuem estrutura e viabilidade econômica para se tornarem municípios independentes.
O evento foi organizado pela comunidade local, liderado pelo líder Aparecido Bispo e contou com a presença de diversas lideranças políticas e sociais da região. Segundo Cristiane, o movimento pela emancipação tem ganhado força, impulsionado pela mobilização popular e pelo engajamento de representantes locais. Cristiane ressaltou ainda o papel fundamental da população nesse processo. “Esses movimentos que estão acontecendo são fundamentais. A voz da população organizada tem força e é com ela que conseguimos avançar nos debates e nas articulações em Brasília”, afirmou.
REBELO DENUNCIA QUE AÇÃO DAS ONGS NOS MINISTÉRIOS FORMA “UMA ATIVIDADE CRIMINOSA CONTRA OS INTERESSES NACIONAIS”
Ele voltou, com todas as armas verbais contra as dominadoras ONGs internacionais, que mandam na Amazônia. Num vídeo que já tem milhares e milhares de visualizações, o ex-ministro Aldo Rebelo denuncia o que ele chama de “caixa preta” que precisa ser aberta. “Existe uma caixa-preta no Brasil que precisa ser aberta”, diz ele. E continua: “e esta caixa-preta está no Ministério do Meio Ambiente, da dona Marina Silva; está no Ibama, do seu Rodrigo Agostinho; está no Ministério dos Povos Indígenas, está na Funai. E a caixa-preta é controlada e administrada por organizações não governamentais, financiadas do exterior e a serviço dos interesses internacionais, contra o Brasil!”.
Um dos mais profundos conhecedores da Amazônia e que tem denunciado o domínio das ONGs e do crime organizado sobre a região, Rebelo prossegue: “a caixa-preta explica porque o Brasil vive nesta situação de atraso”. Segundo ele, “o Brasil não gera emprego, não tem recursos nem para a máquina pública, que está parando; não há dinheiro para as Universidades e nem para os hospitais. O Brasil tem que enfrentar”. Parafraseando frase famosa do passado sobre as formigas que atacavam nossas plantações, Aldo Rebelo avisa: “ou o Brasil acaba com estas ONGs ou elas acabam com o Brasil!”
Rebelo denuncia que as ONGs colocam pessoas que defendem seus interesses (nunca do nosso país) dentro dos Ministérios e depois esta gente volta para as ONGs, para controlar os Ministérios. Ou seja, controlam de dentro e controlam de fora. “O Brasil não pode mais aceitar isso!” Para ele, tudo isso faz parte de “uma atividade criminosa”, contra os interesses nacionais, com cúmplices dentro do Estado brasileiro”, denuncia.
CIDADANIA NO BAIRRO DE EYDER BRASIL ATENDE 1.500 PESSOAS NO BAIRRO JARDIM SANTANA E ÁREAS PRÓXIMAS
Emissão de RG, vacinação, testes rápidos, atendimento médico, orientação jurídica, cortes de cabelo, atividades recreativas para crianças e muito mais. Tudo isso fez parte do pacote de mais uma grande ação social promovida pelo deputado estadual Eyder Brasil, no último final de semana. Os cerca de 1.500 atendimentos fizeram parte da 4ª edição do Cidadania no Bairro, agora com um Especial de Fim de Ano, para atender a população. A ação social, promovida em parceria com o Governo de Rondônia, a Prefeitura de Porto Velho e diversas instituições voluntárias, levou serviços gratuitos de saúde, cidadania e assistência às famílias do bairro Jardim Santana e comunidades vizinhas.
Eyder Brasil comemorou os resultados positivos e o envolvimento da comunidade do bairro Jardim Santana e regiões próximas, que prestigiou o evento, comparecendo em grande número. “Criamos esse projeto para estar perto das pessoas, ouvindo suas necessidades e oferecendo serviços que realmente fazem diferença na vida das famílias. Ver cada edição crescer cada vez mais é a prova de que estamos no caminho certo”, comemorou Eyder Brasil, ao destacar sua preocupação em estar presente em todas as iniciativas sociais que beneficiem principalmente aqueles que mais precisam.
Desde a primeira edição, o Cidadania no Bairro já ultrapassou a marca de cinco mil atendimentos, consolidando-se como uma das maiores iniciativas sociais do mandato de Eyder Brasil. Várias pessoas que participaram da edição deste final de semana registraram agradecimentos. Uma moradora, dona Leonora Chaves, por exemplo, disse que não só resolveu seu problema do RG como ainda quitou débitos com a Caerd e tomou as vacinas necessárias. Outros eventos semelhantes serão realizados em breve, anuncia Eyder Brasil.
ROCHA ENTREGA OBRAS, FAZ DISCURSOS DECLARANDO SUA PAIXÃO POR RONDÔNIA E PEDINDO QUE TODOS FALEM BEM DA SUA TERRA
Nas suas andanças pelo Estado, entregando obras e nos vários vídeos que posta nas redes sociais, o governador Marcos Rocha tem um discurso comum: o do “fale bem de Rondônia”, destacando os avanços do Estado, sua posição de liderança em produção e em setores como o destaque no emprego e outras questões. Num dos vídeos, Rocha comenta: “temos o melhor café do Brasil, o melhor cacau, somos o segundo Estado brasileiro em empregabilidade, atrás apenas de Santa Catarina. Nossa carne de qualidade conquista vários países do mundo”, citando apenas algumas das conquistas. “Sou apaixonado por Rondônia!” costuma concluir seus discursos.
O Governador dos rondonienses também tem conclamado a todos a falarem nas belezas naturais do Estado e nos avanços que temos registrado. Lembra que somos uma terra de brasileiros de todos os recantos, uma amálgama de gente que ele sempre sublinha, “destemidos pioneiros”, usando a famosa frase do nosso hino. Tem lembrado também os novos mercados que temos conquistado para nossos produtos e o esforço do seu governo em levar a imagem de Rondônia para o mundo.
Na reta final do seu segundo mandato, provavelmente com pouco mais de cinco meses pela frente, já que é candidatíssimo ao Senado, Marcos Rocha tem se esforçado em prestar contas da sua administração a todas as regiões do Estado; tem inaugurado uma série de obras e, ao mesmo tempo, não cansa de declarar seu amor pela terra que o adotou. Falar bem de Rondônia, para ele, é uma missão tanto pessoal quanto de governante. E pede que todo o rondoniense faça o mesmo!
COMEÇA O DUELO DA FRONTEIRA. JÁ NÃO HÁ MAIS VAGAS EM HOTÉIS DE GUAJARÁ-MIRIM
Começa nesta quarta-feira, dia 12, um dos mais tradicionais eventos turísticos e culturais. O Duelo da Fronteira já superlotou os hotéis de Guajará-Mirim, neste evento que chega ao seu trigésimo ano (foi criado em 1995) e que atrai milhares de pessoas de todas as regiões do Estado, do Acre e até da Bolívia. A edição deste ano vai até o domingo, dia 17. A disputa sempre acirrada dos Flor do Campo e Malhadinho tem apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, Alex Redano, por exemplo, conseguiu junto ao Governo mais 200 mil reais em emendas para apoiar o grandioso evento cultural.
O governador Marcos Rocha também determinou investimento pesado no Duelo da Fronteira. Uma das grandes melhorias foram as obras no Bumbódromo Márcio Penacho, que hoje está muito melhor preparado para receber tanto o grande público quanto os grupos que disputam, de forma acirrada, o título de vencedor do Duelo da Fronteira.
Reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial de Rondônia desde 2023, o Duelo da Fronteira é mais que uma competição folclórica — é um símbolo de resistência e orgulho do povo daquela cidade. Criado em 1995, o festival resgata tradições indígenas e caboclas, valorizando a música, a dança e o talento de centenas de brincantes que dão vida aos bois-bumbás. Cada grupo promete encantar o público com alegorias grandiosas, ritmos contagiantes e enredos que destacam a relação entre o homem e a natureza amazônica. No ano passado, o vencedor foi o Boi Malhadinho.
BANCO DO POVO PARTICIPA DAS COMEMORAÇÕES DOS 40 ANOS DA OCB, EM ENCONTRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
“ Ao longo de quatro décadas, a OCB/RO tem sido instrumento essencial no fortalecimento do cooperativismo, promovendo o desenvolvimento econômico e social do Estado de Rondônia e contribuindo de forma significativa para o crescimento do movimento cooperativista em todo o Brasil”. A afirmação é do presidente do Banco do Povo, Manoel Serra, ao registrar a data. Entre os eventos comemorativos, se destacou um, realizado com presença de autoridades estaduais e representantes de diversos estados da federação, na Assembleia Legislativa de Rondônia.
Sob a liderança do presidente Salatiel Rodrigues, a instituição consolidou importantes avanços, ampliando o apoio técnico e institucional às cooperativas de diferentes ramos, fortalecendo a representatividade do setor e incentivando práticas sustentáveis e solidárias. No encontro na Assembleia, inúmeras homenagens foram registradas ao quarto aniversário desta entidade tão importante para o contexto do cooperativismo nacional.
“Em nome da Diretoria Executiva da Acrecid/Banco do Povo, registramos reconhecimento e admiração pelo trabalho incansável que a OCB/RO tem desempenhado em prol do cooperativismo rondoniense e parabenizamos o presidente Salatiel Rodrigues por sua dedicação e compromisso com o desenvolvimento de Rondônia”, registrou Manoel Serra. O diretor financeiro da entidade, Aníbal Martins, que também participou do evento, igualmente saudou os 40 anos da OCB.
PERGUNTINHA
Você sabia que na COP 28, realizada nos Emirados Árabes em 2023, teve a presença de quase 170 chefes de Estado e que a seguinte, no Azerbaijão, no ano passado, atingiu um número semelhante e que, neste ano, a COP 30 do Brasil conseguiu trazer apenas 18 chefes de Estado, com o francês Emmanuel Macron sendo o único grande nome mundial no evento?
