Vanessa da Mata diz que enfrentou abusos desde a infância e relembra tentativas de estupro: “Passei a vida me defendendo”

Vanessa da Mata revelou que sua relação com segurança e autoproteção começou cedo. A cantora contou que, desde muito nova, precisou aprender a reagir a situações de violência, incluindo duas tentativas de estupro ocorridas durante assaltos. Segundo ela, mesmo sendo vítima, era obrigada a encontrar força para se defender.
O tema voltou à tona durante sua participação no podcast “Desculpincomodar”, quando Vanessa explicou que episódios de abuso acompanharam diferentes fases da vida. Ela relatou que, ainda adolescente, ao jogar basquete, entrava no ônibus da equipe e era assediada por colegas. Depois, na juventude, situações semelhantes se repetiram em espaços públicos, como praias, onde desconhecidos tocavam seu corpo sem permissão.
Além das experiências pessoais, a artista contou que também já impediu que outra mulher fosse atacada. Ela relatou que estava dentro de um carro quando viu um rapaz sobre uma jovem. Sem hesitar, abriu a porta, interveio fisicamente e perguntou se a vítima precisava de ajuda. Para Vanessa, não agir nunca foi uma opção.
Ao refletir sobre tudo o que viveu, a cantora afirmou que passou anos tentando lidar com o impacto emocional desses episódios. Ela disse que sempre teve consciência do tamanho da violência envolvida e que, por isso, aprendeu a nunca ser espectadora de situações abusivas.
