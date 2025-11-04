Val Marchiori fala sobre dificuldade com plano de saúde após iniciar tratamento contra câncer de mama

Publicada em 04/11/2025 às 10h14
A empresária e socialite Val Marchiori, de 51 anos, relatou nesta terça-feira (4) os problemas que vem enfrentando com o plano de saúde durante o tratamento contra o câncer de mama. Em conversa com seguidores nas redes sociais, ela contou que o convênio não custeou integralmente a cirurgia, mesmo sendo de alto valor.
“Infelizmente, hoje não temos leis que realmente nos protejam. Eu, que estou em tratamento do câncer de mama, tenho enfrentado grandes dificuldades — e sei que muitas pessoas passam pela mesma situação. Planos que deveriam amparar acabam negando ou demorando para autorizar procedimentos que são urgentes e vitais”, desabafou.
Val revelou que o procedimento custou R$ 60 mil, mas o plano cobriu apenas 11% do total. “Plano de saúde só ganha dinheiro e não cobre nada”, criticou, alertando o público sobre a importância de atenção redobrada antes de contratar um convênio.
Ao responder sobre os desafios do tratamento, ela destacou a quimioterapia como o momento mais difícil. Segundo a empresária, a alta definitiva só virá após 10 anos de acompanhamento médico, mas seu foco agora é concluir o primeiro ciclo do tratamento.
Val Marchiori anunciou o diagnóstico em 28 de agosto, quando revelou ter descoberto um carcinoma tipo 2 de 6 mm, detectado precocemente. Na ocasião, incentivou os seguidores a realizarem exames preventivos e iniciou o tratamento imediatamente.
