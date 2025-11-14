UNIR conquista nota máxima em avaliação do MEC

Publicada em 14/11/2025 às 11h17
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) obteve nota máxima, conceito 5, no recredenciamento institucional do Ministério da Educação (MEC), realizado entre os dias 29 e 31 de outubro de 2025. A instituição alcançou notas 4 e 5 em todas as cinco dimensões e indicadores avaliados, resultado que reafirma a qualidade da gestão, do corpo docente, da infraestrutura e das políticas acadêmicas desenvolvidas pela Universidade.
A nota 5 inédita é o melhor resultado da história das avaliações da UNIR, e a reitora Marília Pimentel comemorou o resultado ressaltando o significado coletivo da conquista: “Hoje é um dia de imensa alegria. Nossa UNIR está no lugar em que deve e merece estar, entre as melhores universidades do país. A avaliação com Nota 5 é o resultado de todos os esforços somados. É uma conquista coletiva que nos enche de ainda mais orgulho”.
O desempenho da UNIR na avaliação reflete um conjunto de ações de gestão e de fortalecimento institucional, além do compromisso coletivo de toda a comunidade universitária para que a Universidade alcançasse esse resultado. Entre as principais ações de gestão, destacam-se as políticas de capacitação e formação continuada para o quadro de servidores — especialmente o incentivo à titulação e qualificação docente, que resultou em um quadro composto por cerca de 95% de mestres e doutores—, além da melhoria contínua dos processos administrativos e acadêmicos.
Também foram destacados no relatório o planejamento e a avaliação institucional, pela transparência e uso dos resultados da autoavaliação para a gestão; o desenvolvimento institucional, com destaque para o compromisso com a diversidade, a inclusão e os direitos humanos; a infraestrutura moderna (física e tecnológica) e acessível; além da ampliação da internacionalização e a eficiência da comunicação institucional.
O procurador institucional da UNIR, professor Elder Gomes, também destacou o papel da gestão integrada e colaborativa na conquista do conceito máximo.“A universidade vem se reinventando, se reconstruindo e se ampliando. Esse resultado é fruto de um trabalho de equipe muito bem feito, em parceria com a professora Marília, com o professor Denny, que presidiu a comissão, e com todos os servidores que participaram do processo. Toda a equipe é primordial, e cada pessoa foi importante para que, pouco a pouco, a universidade chegasse a esse resultado”, afirmou.
O processo de recredenciamento demandou a apresentação detalhada de documentos e evidências que comprovassem a qualidade das ações já desenvolvidas pela Universidade. O empenho coletivo foi decisivo para reunir, organizar e apresentar essas informações de forma consistente aos avaliadores do MEC. O vice-reitor, professor Denny Mesquita, que coordenou todo o processo e liderou as equipes envolvidas, destacou o compromisso da UNIR em seguir avançando:“Ter chegado à Nota 5 é a comprovação de que somos capazes. Parabéns a todas e todos que fazem parte e ajudaram a construir esta história. Ainda há muito o que avançar, e vamos avançar.”
Resultado histórico - Com este resultado, a UNIR, que é a única universidade pública do estado, recebe um reconhecimento nacional do MEC pelo trabalho comprometido e colaborativo que tem guiado a instituição em suas missões de ensino, pesquisa, extensão e gestão pública de qualidade.
A universidade obteve a nota máxima 5 em 33 dos 46 itens avaliados que são pontuados, e nota 4 em outros 13. O relatório final da comissão avaliadora do MEC atribuiu à UNIR o conceito contínuo de 4,78, equivalente à nota máxima 5, reconhecendo a universidade como referência nacional em qualidade institucional.
“Sabemos que ainda temos muito no que avançar, e ter esta avaliação, que é reconhecimento de tudo o que temos feitos, todos nós que trabalhamos na UNIR e para a sociedade, é a comprovação que sim, temos plenas condições de encarar os desafios e, principalmente, superar cada um deles. O objetivo é sempre ter uma Universidade cada vez mais organizada, que entregue melhores serviços e atenção à sociedade, com humanidade e afetividade em tudo o que faz”, finalizou a reitora Marília Pimentel.
