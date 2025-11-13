Treinadores participantes do curso Licença C da CBF Academy e FFER fazem atividades no CDF Heitor Costa

Publicada em 13/11/2025 às 14h10
Os poucos mais de 80 participantes do Curso Licença C da CBF Academy e da Federação de Futebol do Estado de Rondônia tiveram mais um dia cheio de atividades voltadas ao conhecimento, professores, instrutores e treinadores, fizeram aula prática no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. As atividades práticas foram conduzidas pelo instrutor Jair Júnior.
As atividades do curso de Linceça C, aulas praticas acontecem na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa e no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, a programação segue até o final de semana, com instrutores/professores da CBF Academy.
O curso Licença C de treinador de futebol da CBF Academy é um programa direcionado na introdução e iniciação da prática esportiva para crianças e adolescentes, especialmente nas Escolas de Formação e categorias Sub-11.
O curso abrange não apenas aspectos pedagógicos e metodológicos do ensino, mas também inclui temas como a elaboração e aplicação de currículos técnico, tático e coordenativo, treinamento em campo, desenvolvimento de talentos e o papel do treinador na iniciação esportiva.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!