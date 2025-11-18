Treinadores concluem curso Licença C da FFER e CBF Academy

Publicada em 18/11/2025 às 10h57
A solenidade de entrega dos certificados ocorreu no domingo na Escola do Legislativo, com a presença dos instrutores da CBF Academy e representantes da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, após 210 horas de qualificação os treinadores concluíram o curso de Licença C da CBF Academy se tornando aptos para atuar na formação de jovens talentos para o futebol.
O ex-jogador e treinador Edilsinho, foi um dos participantes do curso, de Vilhena à Porto velho, ele atravessou o Estado para aproveitar a oportunidade ofertada pela FFER, já que o curso foi totalmente gratuito, "pra gente é uma oportunidade única né, todos sabemos das dificuldades que a gente precisa superar pra se qualificar fora de Rondônia, um curso desse grandeza não é barato, então estou aqui fiz o curso de alto nível aproveitei tudo possível pra melhorar meu desempenho e contribuir ainda mais com o futebol de Rondônia, aproveito pra agradecer também o presidente da federação, seu Heitor Costa, ao Bruno Costa, por essa oportunidade maravilhosa, muito feliz e agradeço a todos" frisou Edilsinho.
Aproximadamente 50 profissionais de várias regiões de Rondônia participaram do curso de Licença C da CBF Academy, realizado de forma virtual e presencial, com atividades na Escola do Legislativo e no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. O curso da CBF Academy Licença C para treinador de futebol, é uma qualificação semi-presencial com 210 horas de capacitação para iniciação esportiva das categorias de base. O curso combina atividades online, presenciais e um trabalho de conclusão, com frequência de 100% nas aulas e média mínima de 70% nas avaliações para certificação.
Entre as atividades aplicadas pelos instrutores estão regras do jogo, cultura, sociedade e esporte, pedagogia do esporte, treinador na iniciação esportiva, princípios pedagógicos do treinamento, treino técnico, treino tático, treino técnico tático na infância entre outros.
