Travestis são detidas após furto de cosméticos em farmácias
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 13/11/2025 às 09h00
 Duas travestis, foram detidas por furto na noite desta quarta-feira (12), em uma farmácia na Avenida Rio de Janeiro com José Amador dos Reis, bairro Tancredo Neves em Porto Velho. 

Informações apuradas no local dão conta que as suspeitas que já são acostumadas a fazer furtos em farmácias e lojas, foram vistas pelas câmeras de segurança quando pegaram vários produtos, colocaram em uma bolsa e saíram.

A equipe de seguranças fizeram buscas e conseguiram localizar as suspeitas em outra farmácia da mesma rede na Rua Plácido de Castro com União, bairro São Francisco.

A PM foi chamada e fez a prisão e apreensão das suspeitas em flagrante, sendo encaminhadas a Delegacia. 

Polícia ZONA LESTE
