Publicada em 18/11/2025 às 11h17
O vereador Zivan Almeida disse que tem conseguido assegurar importantes benefícios para a população de Cacoal, com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). Ele afirmou que já conseguiu viabilizar aproximadamente R$ 15 milhões de investimentos para o município, graças a parceria firmada com o parlamentar.
Zivan conta que mantém uma parceria antiga com Cirone, que já dura mais de 10 anos e que após se tornar o primeiro assessor do deputado no município, foi eleito e reeleito vereador, com o apoio dele. “O Cirone é um parceiro fiel, que honra seus compromissos e seus aliados”, afirmou.
Segundo Zivan, a união de forças com Cirone já resultou em diversos benefícios para Cacoal, principalmente nas áreas da saúde, educação, esporte, agricultura e infraestrutura. Ele citou como exemplo a viabilização de R$ 4,8 milhões para a pavimentação asfáltica de diversas ruas do Village do Sol. Entre outros bairros contemplados com asfalto, conforme o vereador, estão o Morada do Bosque, Parque Fortaleza, Novo Horizonte, Limoeiro, Eldorado, Arco-Íris, Brizon e Josino Brito.
De acordo com o vereador, o trabalho de parceria com o deputado garantiu também a construção de mais salas de aula, além de outras benfeitorias nas escolas. Entre as unidades contempladas estão a Luiz Lenzi, a Cruzeiro do Norte e a Maria do Socorro Viana de Almeida.
Os investimentos chegaram também às associações rurais, beneficiando os produtores com equipamentos e implementos agrícolas. A área esportiva também foi contemplada e a cidade ganhou novas praças e outros espaços de lazer. “Com o apoio do deputado, temos conseguido mostrar trabalho em todas as áreas”, afirmou Zivan.
