Torneio de Vôlei do Fórum reúne servidores em dia de integração e esporte

Os colegas de Ji-Paraná realizaram, pela terceira vez consecutiva, o tradicional Torneio de Vôlei, um evento que já se tornou parte do calendário de integração dos servidores da comarca. A iniciativa, exclusiva para servidores, contou também com a participação de estagiários e até de uma magistrada, reforçando o clima de união e descontração entre todos os setores.
Neste ano, o torneio reuniu 5 duplas masculinas, 4 duplas mistas, 2 duplas femininas e 4 trios mistos. As equipes foram definidas por sorteio na hora, garantindo mais dinamismo e interação entre participantes de diferentes áreas do fórum.
A competição ocorreu na quadra Jipa Beach, que cedeu o espaço de forma gratuita para a realização do evento.
Integração, esporte e agradecimentos
O servidor Rafael Martinelli, idealizador e organizador do torneio, destacou a importância do momento para o convívio entre os colegas:
“Gostaria de agradecer a todos que compareceram e prestigiaram o nosso Torneio — jogadores, jogadoras, torcedores e torcedoras.
Quando organizamos eventos como esse, um dos principais objetivos é propiciar um momento de confraternização, e acredito que isso foi plenamente atingido, pois tivemos a presença de servidores de diversos setores, que muitas vezes só têm contato nessas ocasiões.”
Rafael também parabenizou os participantes:
“Parabéns a todos os servidores-atletas que jogaram, especialmente aos que conquistaram medalhas. Registro também a presença do atleta super veterano Mário, do CAC, que jogou muito e deu exemplo para todos nós.”
Premiações e apoio do SINJUR
Além das medalhas, foram distribuídas 9 bolas de vôlei:
• 7 para os servidores campeões;
• 2 por sorteio entre os participantes presentes.
O SINJUR apoiou diretamente a iniciativa, patrocinando medalhas e bolas utilizadas no torneio. Os organizadores utilizaram valores remanescentes da edição anterior para adquirir parte do material esportivo.
Sucesso e tradição
O Torneio de Vôlei do Fórum de Ji-Paraná, mais uma vez, cumpriu seu objetivo de fortalecer os laços entre servidores, promover qualidade de vida e oferecer um momento leve e descontraído fora da rotina de trabalho.
A cada ano, o evento consolida ainda mais sua importância, mantendo viva a tradição de integração e espírito esportivo dentro do Judiciário de Rondônia.
“Enfim, muito obrigado a todos!”, concluiu Rafael Martinelli.
