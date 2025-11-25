Torneio de Vôlei do Fórum reúne servidores em dia de integração e esporte
Por SINJUR
Publicada em 25/11/2025 às 14h42
Os colegas de Ji-Paraná realizaram, pela terceira vez consecutiva, o tradicional Torneio de Vôlei, um evento que já se tornou parte do calendário de integração dos servidores da comarca. A iniciativa, exclusiva para servidores, contou também com a participação de estagiários e até de uma magistrada, reforçando o clima de união e descontração entre todos os setores.

Neste ano, o torneio reuniu 5 duplas masculinas, 4 duplas mistas, 2 duplas femininas e 4 trios mistos. As equipes foram definidas por sorteio na hora, garantindo mais dinamismo e interação entre participantes de diferentes áreas do fórum.

A competição ocorreu na quadra Jipa Beach, que cedeu o espaço de forma gratuita para a realização do evento.

Integração, esporte e agradecimentos

O servidor Rafael Martinelli, idealizador e organizador do torneio, destacou a importância do momento para o convívio entre os colegas:

“Gostaria de agradecer a todos que compareceram e prestigiaram o nosso Torneio — jogadores, jogadoras, torcedores e torcedoras.

Quando organizamos eventos como esse, um dos principais objetivos é propiciar um momento de confraternização, e acredito que isso foi plenamente atingido, pois tivemos a presença de servidores de diversos setores, que muitas vezes só têm contato nessas ocasiões.”

Rafael também parabenizou os participantes:

“Parabéns a todos os servidores-atletas que jogaram, especialmente aos que conquistaram medalhas. Registro também a presença do atleta super veterano Mário, do CAC, que jogou muito e deu exemplo para todos nós.”

Premiações e apoio do SINJUR

Além das medalhas, foram distribuídas 9 bolas de vôlei:

• 7 para os servidores campeões;

• 2 por sorteio entre os participantes presentes.

O SINJUR apoiou diretamente a iniciativa, patrocinando medalhas e bolas utilizadas no torneio. Os organizadores utilizaram valores remanescentes da edição anterior para adquirir parte do material esportivo.

Sucesso e tradição

O Torneio de Vôlei do Fórum de Ji-Paraná, mais uma vez, cumpriu seu objetivo de fortalecer os laços entre servidores, promover qualidade de vida e oferecer um momento leve e descontraído fora da rotina de trabalho.

A cada ano, o evento consolida ainda mais sua importância, mantendo viva a tradição de integração e espírito esportivo dentro do Judiciário de Rondônia.

“Enfim, muito obrigado a todos!”, concluiu Rafael Martinelli.

