Tony Tornado relembra romance com Arlete Salles e fala sobre o racismo que marcou o relacionamento

Publicada em 19/11/2025 às 14h56
Tony Tornado voltou a comentar o relacionamento que viveu com Arlete Salles entre 1970 e 1977. O ator, hoje com 95 anos, disse que o casal enfrentou forte racismo por viver uma relação interracial, algo que marcou profundamente sua trajetória pessoal.
Em entrevista à BBC, Tony afirmou que foi criticado por se relacionar com uma mulher branca e destacou que muitos tentavam questionar suas posições políticas por causa do romance. “Carreguei essa pecha por muito tempo. Diziam: ‘ele faz discurso e é casado com uma loira’. Mas era amor. Mais paixão que qualquer outra coisa”, relembrou. Ele também contou que presenteou Arlete com o galo de ouro que venceu em 1970 — um gesto que, segundo ele, também foi alvo de incompreensão. “Ela correu todo o risco comigo. É uma mulher maravilhosa”, disse.
Arlete Salles, atualmente no ar em “Três Graças”, já havia relatado em 2021, em entrevista a Pedro Bial, o impacto emocional do preconceito que enfrentou naquele período. Ela afirmou que se viu “no meio de um furacão”, lidando com a hostilidade e a violência racial que recaíam sobre o casal. Para seguir em frente, contou que se refugiou no trabalho e se dedicou intensamente à personagem Laura, na novela “Selva de Pedra”, em 1986. “Me agarrei àquilo como um náufrago a uma bússola”, disse na época.
