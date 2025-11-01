Tiago Abravanel surge de biquíni e diverte fãs ao seguir dica fitness de influenciadora

Publicada em 01/11/2025 às 11h18
O ator e cantor Tiago Abravanel, 38 anos, usou o bom humor para mostrar o resultado de sua nova fase de vida saudável. Nesta sexta-feira (31), ele publicou um vídeo nas redes sociais usando um biquíni e exibindo os 23 quilos que perdeu nos últimos meses.
A brincadeira foi inspirada em uma dica da influenciadora Patrícia Ramos, que viralizou ao sugerir uma forma inusitada de manter o foco na dieta: vestir um biquíni após o treino. “Chegou da academia? Bota um biquíni. Assim você vê bem o que vai comer de pós-treino”, disse Patrícia em seu vídeo.
Tiago levou a ideia ao pé da letra e compartilhou o momento com os seguidores. “Eu botei o biquíni e funciona mesmo. Pode confiar. Obrigado, Patrícia Ramos, pela motivação! Quem aí vai testar também?”, escreveu na legenda da publicação, que rapidamente recebeu uma enxurrada de risadas e elogios pela leveza e autoconfiança do artista.
