Thiago Flores destina R$ 30 milhões para construção do Hospital Municipal de Ariquemes 

Publicada em 12/11/2025 às 10h36
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos) anunciou, durante reunião da Bancada Federal de Rondônia, que destinou R$ 30 milhões — valor total de sua emenda de bancada — para a construção do Hospital Municipal de Ariquemes.
Desde outubro, o parlamentar tem se reunido com a prefeita Carla Redano para tratar do projeto e acompanhar de perto a sua elaboração. O projeto executivo está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Ariquemes, e o deputado aguardava a definição dos valores para garantir a destinação de suas emendas de forma assertiva e suficiente para cobrir todo o orçamento da obra.
Com o investimento anunciado, o município de Ariquemes dará um passo histórico na área da saúde, com a construção de uma unidade hospitalar moderna, preparada para atender milhares de pacientes com estrutura de média e alta complexidade.
“Ariquemes pediu esse hospital por muitos anos, e agora vamos transformar esse sonho em realidade. Essa é uma causa que abracei com todo o meu coração. A saúde da nossa cidade é prioridade absoluta, e vou acompanhar cada etapa até a entrega dessa grande obra”, afirmou Thiago Flores.
Emendas de Bancada
Todos os anos, o Governo Federal destina um valor global para que as bancadas parlamentares de cada estado indiquem projetos prioritários. Esse montante é dividido entre os deputados e senadores, em comum acordo, e é chamado de emenda de bancada.
Normalmente, os parlamentares optam por dividir suas cotas em diversas pequenas destinações, para atender vários municípios ou áreas diferentes.
Thiago Flores, porém, fez diferente: decidiu destinar todo o valor de sua emenda de bancada — R$ 30 milhões — exclusivamente para Ariquemes, demonstrando seu compromisso com a cidade e sua população.
“Poderia ter dividido esse valor em várias partes, como muitos fazem. Mas escolhi colocar todo o recurso onde ele realmente vai transformar vidas. Esse hospital é uma necessidade urgente, e é hora de fazer acontecer”, reforçou o deputado.
Além da construção do novo hospital, Thiago Flores já garantiu avanços importantes para o município, como a chegada de quatro novos médicos peritos do INSS, que voltaram a atender presencialmente na agência de Ariquemes — reaberta após anos sem funcionamento.
O parlamentar também destinou recursos expressivos para saúde, educação, infraestrutura e inclusão social, consolidando Ariquemes como uma das cidades mais beneficiadas pelo seu mandato.
Com essa nova conquista, Thiago Flores reafirma seu papel como um dos deputados mais atuantes de Rondônia na área da saúde pública e seu compromisso real com o desenvolvimento de Ariquemes.
