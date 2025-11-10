Thais Carla é internada às pressas após desmaiar dentro do carro do marido

Publicada em 10/11/2025 às 15h14
A dançarina e influenciadora Thais Carla, de 34 anos, foi internada às pressas nesta segunda-feira (10) após desmaiar dentro do carro do marido, Israel Reis. O casal havia acabado de sair para almoçar quando o episódio ocorreu.
Israel relatou o caso nas redes sociais e publicou fotos da esposa no hospital. “Hoje acordamos, fomos à padaria, depois gravamos uma publicidade. Durante o almoço, ela começou a reclamar de dores de cabeça e vista turva. Pedi a conta para irmos embora, mas tive que desviar o caminho para o hospital, pois ela estava desmaiada no carro”, contou.
Segundo o marido, Thais recobrou a consciência ao chegar ao pronto-socorro. “Ela acordou meio tonta, conseguiu sentar na cadeira de rodas e fomos atendidos. Os sinais vitais estavam ok, e foi feita coleta de sangue. Estamos aguardando o neurologista para saber os próximos passos”, explicou.
A influenciadora passou recentemente por uma cirurgia bariátrica, realizada no primeiro semestre de 2025, e vinha compartilhando nas redes sociais sua jornada de emagrecimento e reeducação alimentar. Até o momento, a família não atualizou o estado de saúde da dançarina.
