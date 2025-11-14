Terceira edição do PVH em Ação leva serviços gratuitos à população do distrito de Extrema e região

Publicada em 14/11/2025 às 11h44
A Prefeitura de Porto Velho realiza, neste sábado (15), a terceira edição do PVH em Ação, no distrito de Extrema, a 300 quilômetros da capital. O projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), tem como objetivo democratizar o acesso a serviços públicos e promover a cidadania, com uma ampla oferta de atendimentos gratuitos.
Segundo o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, a iniciativa busca aproximar o poder público da população, especialmente das comunidades mais afastadas.
“Já realizamos duas edições na capital e agora vamos levar para a comunidade distrital. Nosso propósito é estar mais perto da população, facilitando o acesso aos serviços. Também estamos fortalecendo o esporte local, com o projeto Construindo Campeões, que atende cerca de 600 alunos de várias localidades”, afirmou.
A ação conta com o apoio de diversas secretarias e instituições, como Semusa, Semias, Semed, Semdec, Sine Municipal, SMD, Instituto de Identificação Civil e Criminal e Instituto Milton Carvalho.
A programação será realizada na Escola Estadual Jayme Peixoto de Alencar, das 9h às 13h, com serviços como testes rápidos, vacinação, aferição de pressão e glicemia, palestras sobre saúde bucal, distribuição de kits odontológicos, preservativos e cloro. Também haverá emissão de RG, CadÚnico, carteiras de pessoa idosa, TEA e ID Jovem, além de oficinas de barbeiro e designer de sobrancelhas.
No período da tarde, das 15h às 19h, no campo do Guarani, a comunidade participa de torneios esportivos, aulas de alongamento e atividades recreativas. Durante o evento, a Semtel fará a entrega de uma van reformada e plotada, que será usada no transporte das crianças do projeto Construindo Campeões.
