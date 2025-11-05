Taís Araujo teria denunciado autora de “Vale Tudo” ao compliance da Globo, diz colunista

Publicada em 05/11/2025 às 10h55
O remake de “Vale Tudo” continua gerando polêmica nos bastidores da TV Globo mesmo após o fim da novela. Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do portal F5, a atriz Taís Araujo teria registrado uma queixa contra a autora Manuela Dias no setor de compliance da emissora, após um desentendimento sobre os rumos da protagonista Raquel, papel interpretado por Taís.
De acordo com a publicação, a atriz demonstrou insatisfação com o desenvolvimento da personagem, afirmando que a trama reforçava o sofrimento de uma mulher negra e não refletia o protagonismo que esperava. Taís também teria relatado pressões de entidades do movimento negro para que a personagem voltasse a inspirar identificação na comunidade.
A discussão entre as duas teria se intensificado, levando a atriz a procurar o compliance da Globo para que o canal refletisse sobre a forma como pessoas negras são retratadas em suas produções. Pouco depois, Manuela Dias também teria feito uma queixa contra Taís, alegando quebra do código ético da empresa.
Taís chegou a confirmar o descontentamento em entrevista à revista Quem, enquanto o caso segue em investigação interna. A situação repercutiu amplamente nas redes sociais, onde o público também apontou diferenças entre o remake e a versão original de 1988.
Além da novela, Manuela é autora do filme “Malês”, lançado em outubro, que aborda a Revolta dos Malês, importante episódio da história da resistência negra no Brasil.
