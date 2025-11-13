Suspeito de furtar celular é espancado após tentar vender aparelho para a vítima

Por Newsrondonia
Publicada em 13/11/2025 às 09h00
David N. S., de 34 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (12), após ser espancado na Rua da Beira, bairro Eldorado, zona sul da capital. Ele é suspeito de furtar um celular.
De acordo com o boletim de ocorrência, após ter o celular furtado de dentro de casa, a vítima viu o aparelho sendo vendido na internet e marcou encontro com o suposto vendedor para recuperar o aparelho.
No local, o suspeito foi cercado, detido e espancado por populares até a chegada da PM que fez a prisão em flagrante e a vítima recuperou o celular que estava com o criminoso.
