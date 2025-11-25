Susana Vieira brinca sobre salário na Globo e diz que cabelo ficou mais caro: “Grande diminuída”

Publicada em 25/11/2025 às 10h56
Em um vídeo que rapidamente chamou atenção nas redes sociais, Susana Vieira voltou a mostrar seu humor característico ao falar sobre dinheiro, carreira e até sobre um antigo meme que voltou à tona. A atriz, hoje com contrato vitalício na TV Globo, comentou que seus rendimentos já não são os mesmos de outros tempos — e fez graça com a situação.
A cena surgiu quando um fã pediu para ela repetir a famosa frase dita no Pânico na Band, mais de dez anos atrás. Ao ser questionada sobre o preço de seu icônico cabelo, Susana interrompeu a nostalgia com uma atualização bem-humorada: os fios que antes custavam R$ 6 mil — ou R$ 8 mil, segundo ela mesma — agora chegam a R$ 10 mil, enquanto o salário, segundo a atriz, “não acompanhou”. “O salário da Globo era aqui em cima”, gesticulou, “mas com os movimentos da Terra, o aquecimento global e o Patati Patatá, deu uma grande diminuída.”
Ainda assim, Susana afirmou que não perde o bom humor nem a autoestima. “Quem é rainha nunca perde a majestade. Meu filho continua em Miami, Deus no meu coração e agora tenho uma cachorra maravilhosa chamada Ana.” Ao final, mandou beijos aos fãs.
A atriz também comentou que passou boa parte de 2025 afastada da mídia e enfrentou um período emocionalmente difícil. Perdendo três de seus cinco cachorros, Susana disse ter vivido um dos momentos mais tristes da vida. “Nunca fiquei tão vazia”, contou em recente participação no É de Casa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!