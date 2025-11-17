STJ nega pedido de Luana Piovani para que Bruna Biancardi fale sobre supostas traições de Neymar

Publicada em 17/11/2025 às 15h01
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o pedido de Luana Piovani para que Bruna Biancardi fosse obrigada a prestar depoimento sobre sua relação com Neymar e eventuais traições. A solicitação fazia parte do processo movido pelo jogador contra a atriz. As informações são do portal UOL.
A ação envolve acusações de injúria e difamação. Luana chamou Neymar de “mau-caráter” e afirmou que ele teria traído Bruna enquanto ela estava grávida. A Justiça condenou a atriz por injúria a 4 meses e 15 dias de prisão em regime aberto, pena que foi convertida em prestação de serviços comunitários.
Em relação à difamação, Luana foi absolvida porque o jogador havia pedido desculpas publicamente à influenciadora, e o episódio já havia sido amplamente repercutido pela imprensa. Com a absolvição, o STJ entendeu que não havia motivo para que Bruna desse depoimento, já que as supostas traições não fazem mais parte da discussão judicial.
A atriz continua recorrendo da condenação. O processo segue em segredo de Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!