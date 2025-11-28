Simone Mendes relembra infância difícil e perda do pai: “É muito ruim de lembrar”

Publicada em 28/11/2025 às 15h57
Simone Mendes, da dupla que integrou com a irmã Simaria, emocionou o público ao relembrar momentos marcantes de sua infância durante o programa “Angélica Ao Vivo”, exibido pelo GNT. A cantora contou que nasceu em Uibaí, na Bahia, e ainda criança se mudou com a família para o interior do Mato Grosso, onde o pai trabalhava como garimpeiro. “Meu pai era um cara sonhador… ele sonhava em melhorar a vida, arrumar um emprego melhor, buscar oportunidade”, disse.
Simone relatou que a família enfrentava dificuldades financeiras enquanto o garimpo vivia o auge dos diamantes e muitos moradores deixavam a região rumo a São Paulo. Foi nesse período que, aos oito anos, ela perdeu o pai — uma lembrança que ainda a abala. “É muito ruim de lembrar. Perdi meu pai com oito aninhos… era muito pequena. Quando ele morreu, foi enterrado como indigente, porque éramos muito pobres. Minha mãe não tinha estudo”, contou, emocionada.
A cantora também revelou que ela e os irmãos fizeram uma promessa ao pai: “Prometemos ao nosso pai que, o dia que Deus abençoasse nossa vida, tiraríamos o corpo de lá e daríamos um enterro digno a ele.” No entanto, a família não conseguiu cumprir o desejo. Como o corpo foi enterrado diretamente na terra, o tempo e a chuva comprometeram o local. “Tentamos na Justiça, exumamos duas vezes, mas não tinha mais nada”, afirmou.
Simone iniciou sua carreira aos 14 anos, como backing vocal de Frank Aguiar, e destacou que a fé foi fundamental para superar os obstáculos. “É uma história dolorosa. Acredito que a boa mão de Deus me olhou ali naquele vale… é uma lembrança de amor.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!