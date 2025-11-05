Servidores municipais são premiados na cerimônia de encerramento dos Jogos dos Servidores 2025

Publicada em 05/11/2025 às 09h06
Na noite da última quarta-feira (29/10/25), o Centro Cultural Antônio Augusto Neves foi palco da cerimônia de encerramento e entrega dos troféus aos campeões dos Jogos dos Servidores 2025, evento promovido pela Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da AMPIB (Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo).
A iniciativa teve como objetivo incentivar a integração, o lazer e o espírito esportivo entre os servidores municipais, que competiram em diversas modalidades ao longo da programação. As equipes vencedoras se destacaram nas disputas de futsal masculino e feminino, vôlei de areia masculino e feminino, vôlei de areia quarteto misto, dama masculino e feminino e passa ou repassa, demonstrando talento, união e comprometimento.
Na classificação geral, a grande campeã foi a SEMED, com 160 pontos, seguido do GABINETE/SEMFAZ/SEMAST, que conquistou o 2º lugar com 154 pontos. Em 3º lugar, ficou o grupo AMPIB/SEMMA/SEMAGRI, somando 76 pontos. A SEMSAU garantiu o 4º lugar com 58 pontos, a Câmara Municipal ficou em 5º lugar com 38 pontos, e a SEMOSP encerrou em 6º lugar, com 14 pontos.
A Prefeitura de Pimenta Bueno, junto à AMPIB, agradece e parabeniza todos os servidores que participaram das competições, reforçando o compromisso da gestão em valorizar o servidor público e promover momentos de convivência, saúde e descontração. A todos os participantes, fica o convite para continuarem se preparando, pois em 2026 tem mais Jogos dos Servidores, e a disputa promete ser ainda melhor!
