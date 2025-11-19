Servidora da prefeitura morre em grave acidente de moto em Porto Velho

Publicada em 19/11/2025 às 09h30
A servidora pública identificada como Maria de, 50 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (19), em um grave acidente entre carro e moto. A vítima trabalhava na Secretaria Municipal de Administração (SEMAD).
O sinistro aconteceu no cruzamento da Avenida Alexandre Guimarães com Rua Equador, bairro Nova Porto Velho.
De acordo com testemunhas, o carro modelo Corolla teria avançado a preferencial pela Rua Equador sentido Raimundo Cantuária.
A moto ocupada pelo piloto e a servidora como passageira trafegava sentido centro e acabou batendo na traseira do veículo, causando a queda do casal. O piloto não ficou ferido.
No entanto a passageira sofreu uma grave lesão na cabeça, e apesar do esforço da equipe médica do Samu, não resistiu ao ferimento e foi a óbito. A PM isolou o local até a finalização dos trabalhos da perícia, depois o corpo foi removido pelo rabecão ao IML.
