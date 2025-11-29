“Sempre teve tudo”, diz Maíra Cardi após vídeo da nora gerar polêmica

Publicada em 29/11/2025 às 10h49
Maíra Cardi se pronunciou nesta sexta-feira (28) após um vídeo publicado por sua nora, Thuani Todeschini, levantar especulações sobre uma possível falta de apoio financeiro à família do filho, Lucas Cardi. A influenciadora afirmou que acompanhou toda a repercussão e decidiu esclarecer o assunto nas redes sociais.
A ex-BBB começou dizendo que as interpretações sobre o vídeo variaram muito e que alguns trechos teriam sido tirados de contexto. Ela reforçou que sempre ofereceu o melhor ao filho, lembrando que, desde adolescente, Lucas teve acesso irrestrito aos recursos da família. “Ele sempre teve cartão sem limite, sempre teve tudo do bom e do melhor. Aos 16 anos, dei um Mustang conversível para ele, quando ainda morávamos na Califórnia”, contou.
Maíra também detalhou a mudança do filho para morar com a esposa, afirmando que bancou gastos com o apartamento, mobília e decoração, mas revelou que foi contra o casamento naquele momento. Segundo ela, o receio era que o casal formasse uma nova família ainda dependente financeiramente: “Casou, esquece pai e mãe. Como vão fazer isso se são sustentados por mim?”, questionou.
Para que Lucas pudesse se manter, Maíra o contratou para sua empresa, enquanto Thuani optou por seguir carreira nas redes sociais. A influenciadora afirmou, porém, que o salário do filho ainda não cobre todas as despesas — motivo pelo qual ela continua oferecendo uma mesada mensal. “Quero que ele se sinta o provedor da casa, por isso complemento a renda dele”, explicou.
Ao comentar a fala da nora sobre estar pagando uma geladeira parcelada, Maíra disse ver o episódio como algo positivo. Para ela, é saudável que o casal arque com parte das próprias compras: “Dou muito, mas também preciso deixar que ele pague algumas coisas para ter orgulho do próprio trabalho”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!