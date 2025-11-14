“Semanas de aflição”: filho de Patrícia Poeta recebe alta após cirurgia e longa internação

Publicada em 14/11/2025 às 15h06
Felipe Poeta, 23 anos, deixou o hospital nesta sexta-feira (14) após enfrentar uma infecção grave no joelho que resultou em cirurgia e uma internação de sete semanas no Rio de Janeiro. A alta foi comemorada por Patrícia Poeta, 49 anos, que compartilhou fotos do momento nas redes sociais.
O DJ ficou sob cuidados intensivos enquanto o quadro infeccioso se agravava. Patrícia mostrou registros ao lado da equipe médica e relembrou que chegou a passar seu aniversário na unidade de saúde, período em que acompanhou o filho de perto. Felipe é fruto do relacionamento anterior da apresentadora com Amauri Soares.
Em uma mensagem emocionada, Patrícia descreveu as últimas semanas como um período de grande tensão e dedicação. Ela conciliou a rotina do programa Encontro, em São Paulo, com viagens frequentes ao Rio para acompanhar o tratamento. Segundo a apresentadora, o retorno do filho para casa era o momento mais aguardado.
Patrícia também agradeceu as mensagens de apoio recebidas e prestou homenagem à equipe do hospital, afirmando que os profissionais “se tornaram família”.
Agora, Felipe inicia a fase domiciliar da recuperação, seguindo orientações médicas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!