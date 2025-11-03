Publicada em 03/11/2025 às 09h00
As selções de Rondônia e Acre fizeram uma partida bastante equilibrada e muito disputada, durante todo primeiro tempo as duas seleções criaram boas oportunidades de gols, mas nada de gol. Ao final do último apito do árbitro Jonatas Antero o primeiro tempo ficou mesmo no zero a zero.
A segunda etapa também foi equilibrada até os quatro minutos, porque o jogador da Seleção de Rondônia foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, a partir daí a Seleção Acre explorou bem a vantagem de um jogador a mais e começou a construir uma bela vitória no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. Apenas dois minutos após a expulsão do jogador da Seleção de Rondônia, os acreanos abriram o placar, após um belo chute de fora da área, a bola bateu na trave e sobrou pra Mizael que sem dificuldade marcou um a zero.
Com um a menos e o forte calor a Seleção de Rondônia sofreu com o desgaste e foi dando espaços para a Seleção acreana, aos 22 minutos veio o segundo gol, Vinicius recebeu livre na entrada da áreas se livrou do goleiro Negreti e ampliou a vantagem para os acreanos. A Seleção de Rondônia ainda conseguiu criar boas oportunidades para marcar, mas o time errava na última bola e quando acertou o goleiro do Acre fez boas defesas.
Nos últimos minutos da partida a Seleção do Acre ainda marcou duas vezes, primeiro aos 47 minutos após cobrança de escanteio Guilherme subiu mais que a defesa e marcou o terceiro para a Seleção acreana. Aos 49 o gol mais bonito do sábado, Mizael em bela jogada individual, passando por três marcadores e bateu com categoria para decretar a goleada sobre a Seleção de Rondônia. Final no Centro de Desenvolvimento de Futebol Heitor Costa Seleção do Acre Sub-17 4 Seleção de Rondônia Sub-17 0.
As equipes voltam a se enfrentam na próxima segunda feira em Rio Branco no estádio Florestão. O Desafio Rondônia Acre de Seleções Sub-15 e Sub-17 é uma parceria entra as federações dos dois estados.
