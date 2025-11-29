Seis pessoas são presas por furto de energia e receptação de fios durante Operação

Publicada em 29/11/2025 às 08h50
A segunda etapa da Operação Fio Desencapado 2025, realizada pela Polícia Militar e coordenada pelo 1º Batalhão da Polícia Militar nesta sexta-feira (28), em Porto Velho, resultou na prisão de seis pessoas pelos crimes de furto de energia elétrica e receptação de fios e cabos, além da prisão de uma foragida. A ação percorreu 16 pontos, principalmente na área central da cidade e contou com o apoio de diversos órgãos, entre eles a Energisa, Caerd, Polícia Técnica, Secretaria de Estado de Segurança Pública e secretárias municipais: Semfaz, Emdur, Sema.
Para o coronel PM Régis Braguin, a operação Fio Desencapado tem como objetivo combater não apenas o roubo de fios e equipamentos, mas também inibir a criminalidade na cidade. Essa ação integrada, que conta com a participação de diversas instituições, é importante para garantir a segurança da população.
“A operação visa interromper o ciclo de furtos e a receptação de materiais, promovendo um ambiente mais seguro", disse. Para o tenente-coronel PM Amorim, Coordenador de Policiamento I, o comprometimento das forças de segurança reflete a determinação em restaurar a ordem pública. "A iniciativa é um passo importante para uma Porto Velho mais organizada e protegida”,
A concessionária de energia participou da operação com equipes técnicas responsáveis por identificar as irregularidades. Segundo o coordenador de Planejamento do Departamento de Perdas da Energisa, Cleyton Dias, a parceria com as forças de segurança tem sido fundamental para reduzir os prejuízos causados à sociedade.
“A Energisa é parceira da operação e vem trabalhando de forma contínua no combate ao furto de energia e ao roubo de cabos. Esse último em especial, têm provocado a interrupção não planejada do fornecimento aos consumidores. Em alguns casos, cidades inteiras já ficaram sem energia em decorrência do furto de cabos e transformadores”, ressaltou Cleyton Dias.
Durante a fiscalização, foram apreendidos cerca de 50 metros de fios receptados de uso exclusivo da Energisa e 150 metros de fios utilizados em ligações clandestinas de furto de energia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!