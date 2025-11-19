Seis deputados cotados a ser o mais bem votado em 2026; na lista Redano, Laerte, Yeda, Cirone, Marcelo e Crispin; empresários donos da Seleção Brasileira

Publicada em 19/11/2025 às 14h00
Liderança – Nas eleições gerais de 2022, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), primeiro vice-presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e presidente do Parlamento Amazônico, que congrega 270 deputados de nove Estados da Amazônia Legal, foi o mais bem votado somando 25.603 votos. Laerte é um dos mais experientes políticos do Estado e já foi prefeito de Alvorada do Oeste em dois mandatos seguidos (eleito em 2004 e reeleito em 2008) trabalha a reeleição. Laerte está no terceiro mandato consecutivo de deputado e já foi Líder do Governo na Assembleia Legislativa. Para as eleições de outubro do próximo ano, Laerte trabalha mais uma reeleição e, segundo pesquisas setorizadas realizadas por institutos especializados, não terá dificuldades para conseguir mais um mandato.
Reeleição – Não é somente Laerte que buscará mais um mandato de deputado estadual. A Ale-RO é composta de 24 parlamentares e, e até o momento, somente dois estariam dispostos a trabalhar pela reeleição. São eles, delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) que estão se preparando para buscarem novos cargos em 2026. Camargo tentará uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, que presidem no Estado o MDB e o PL, respectivamente. Já Neiva tem projeto para disputar uma das oito vagas à Câmara Federal e conta como parceiro na dobradinha a deputado estadual, o filho, Wiveslando. Ezequiel Neiva foi o quinto deputado estadual mais bem votado em 2022 somando 20.895 votos. Nas enquetes e pesquisas ambos (pai e filho) estão entre os pré-candidatos em condições de sucesso em 2026.
Reeleição II – A expectativa de renovação na Assembleia Legislativa, segundo os analistas políticos estaria em torno de 60%, mais ou menos, como nas eleições de 2022, quando foi pouco acima de 60%. Dos 24 parlamentares, 22 estarão em busca de um novo mandato, ao menos é essa a informação relacionada aos projetos-futuros dos deputados, que se preparam para enfrentar as urnas no próximo ano. Os mais bem votados não deverão ser muito diferentes dos que foram nas eleições passadas. Além de Laerte, temos Yeda Chaves (UB-PVH), segunda mais bem votada (24.667 votos), Ismael Crispin (Sem Partido) 23.417; Cirone Deiró UB-Cacoal (20.895); Alex Redano Republicanos-Ariquemes, atual presidente da Ale-RO (19.549 votos) e o ex-presidente da Casa de Leis, Marcelo Cruz PRTB-PVH (18.798).
Campeão – Os seis deputados com expectativa de estarem novamente entre os mais bem votados em 2026, citados no tópico anterior, estão na luta não somente para garantir um novo mandato, mas para manterem –ou ampliarem– as votações expressivas anteriores. Nas eleições de 2022, o deputado Alex Redano também estava na presidência da Ale-RO e a expectativa era de obter uma votação vem acima dos mais de 19,5 mil que o reelegeu. Redano é um dos políticos de enorme potencial eleitoral desde o início da carreira quando se elegeu vereador. Foi presidente da Câmara Municipal de Ariquemes, deputado estadual e está presidindo a Assembleia Legislativa pela segunda vez. Caso consiga organizar sua equipe tendo em mãos a presidência de um dos mais importantes Poderes, que é o Legislativo Estadual, Redano deverá estar entre os mais bem votados e com muitas chances de ficar no topo da lista.
Vexame – O empate (1x1) da Seleção Brasileira contra a Tunísia na terça-feira (18) demonstra a fragilidade do futebol brasileiro. Sem craques, e composta por “figurões” convocados por empresários e não pela Comissão Técnica, o jogo contra a Tunísia, (e da semana passada contra Senegal, que a “Selecinha” ganhou de 2x0), também sem convencer e enfrentando um adversário sem nenhuma tradição no futebol mundial refletem a atual situação do futebol brasileiro. Em passado não muito recente, com Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Kaká, Roberto Carlos, Taffarel, Cafu, Rivaldo, a seleção chegou ao tetra. Os mais jovens não conheceram Pelé, Garricha, Rivelino, Gerson, Didi, Zagalo, Beline, Gilmar, Newton Santos, Mazzola, Vavá, Amarildo, etc., que jogaram nas seleções do primeiro mundial em 1958 e do bi, em 1962. É triste assistir jogos como contra Senegal e Tunísia. Bons tempos em que os adversários entravam em campo preocupados em não levar uma goleada devido ao potencial do futebol brasileiro.
Respigo
Hoje (19) comemora-se o Dia da Bandeira. Apesar de ser um do Símbolo Nacional, que reflete a cultura e identidade do Brasil, o dia não é lembrado, comemorado no País. Uma lástima +++ Até parece que vivemos em um País sem memória. Brasil, pobre País rico, onde a educação moral e cívica brasileira implodiu, depois que o ensino básico passou a ser banalidade e não o início de formação cultural e educacional das crianças +++ A nossa Rainha da Imprensa Regional, Yale Dantas, que organiza a festa anual dos jornalistas (dia 6 de dezembro), das 10h às 18h no restaurante do empresário Daniel Pitbul, em Porto Velho, está alertando os colegas. Avisa, que estará realizando um pit stop para os jornalistas retirarem suas camisetas relacionadas ao evento, que já está na 13ª edição, no sábado (22) e no domingo (23). Todos devem levar dois quilos de alimentos (ou mais) e retirar as camisetas na rua dos Coqueiros, 656, Nova Floresta +++ Durante a confraternização serão sorteados brindes doados por diversas empresas e colaboradores, inclusive uma motoneta e um capacete no valor de R$ 11 mil, doados pela direção da Rádio Antena FM, comandada pelo competente Dirceu Fernandes, além de bingo, feijoada, costela assada, etc. Mais informações pelo telefone 69 9.9290.3939 +++ Estamos vivendo em uma semana curta, chamada de “coice de porco”. Quinta-feira (20) é feriado nacional (Dia da Consciência Negra), e sexta-feira (21) é Ponto Facultativo em Rondônia +++ Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público (MP) estadual, Tribunal de Contas (TC), prefeitura (somente serviços essenciais) não funcionarão e retomarão as atividades normais somente na segunda-feira (24).
