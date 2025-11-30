Segurança é morto a facadas após confusão em casa de festas

Publicada em 30/11/2025 às 09h40
Na madrugada deste sábado (29), por volta das 5h20, um grave crime de homicídio foi registrado em um estabelecimento de entretenimento localizado em Machadinho D’Oeste. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após informações de que um segurança havia sido esfaqueado durante uma confusão no interior da casa de festas.
De acordo com o boletim policial, a guarnição de serviço deslocou-se imediatamente ao local, onde foi informada de que um homem havia desferido golpes de faca contra Rafael dos Santos Nunes, que trabalhava como segurança no evento. O autor do crime fugiu em seguida, levando a arma utilizada na ação e deixando o local em uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha, tomando direção da Avenida Prudente de Moraes.
Os policiais realizaram buscas nas imediações, mas não localizaram o suspeito naquele momento. Em seguida, a equipe se dirigiu ao Hospital Municipal, onde recebeu a confirmação de que Rafael havia sido socorrido por terceiros, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de emergência.
Motivação do crime
Segundo informações fornecidas pelo proprietário do estabelecimento, a confusão teve início após o autor do crime assediar uma mulher dentro da casa de festas. Os seguranças, junto com Rafael — que já havia trabalhado anteriormente na equipe — advertiram o homem e o retiraram do local.
Conforme registrado pelas câmeras de segurança, o suspeito retornou ao estabelecimento portando uma faca de lâmina fina e alongada, semelhante a um punhal, e desferiu dois golpes contra Rafael, atingindo a região do tórax. As imagens mostram ainda que o agressor continuou perseguindo a vítima na tentativa de aplicar novos golpes, cessando apenas quando Rafael sacou um objeto semelhante a uma arma de fogo, fazendo com que o autor fugisse do local.
Apesar da possível arma visualizada nas imagens, amigos que estavam no hospital afirmaram não saber o paradeiro do objeto após o socorro.
