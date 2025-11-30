Segurança é morto a facadas após confusão em casa de festas
Por Machadinhoonline
Publicada em 30/11/2025 às 09h40
Nos acompanhe pelo Google News

 Na madrugada deste sábado (29), por volta das 5h20, um grave crime de homicídio foi registrado em um estabelecimento de entretenimento localizado em Machadinho D’Oeste. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após informações de que um segurança havia sido esfaqueado durante uma confusão no interior da casa de festas.

De acordo com o boletim policial, a guarnição de serviço deslocou-se imediatamente ao local, onde foi informada de que um homem havia desferido golpes de faca contra Rafael dos Santos Nunes, que trabalhava como segurança no evento. O autor do crime fugiu em seguida, levando a arma utilizada na ação e deixando o local em uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha, tomando direção da Avenida Prudente de Moraes.

Os policiais realizaram buscas nas imediações, mas não localizaram o suspeito naquele momento. Em seguida, a equipe se dirigiu ao Hospital Municipal, onde recebeu a confirmação de que Rafael havia sido socorrido por terceiros, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de emergência.

Motivação do crime
Segundo informações fornecidas pelo proprietário do estabelecimento, a confusão teve início após o autor do crime assediar uma mulher dentro da casa de festas. Os seguranças, junto com Rafael — que já havia trabalhado anteriormente na equipe — advertiram o homem e o retiraram do local.

Conforme registrado pelas câmeras de segurança, o suspeito retornou ao estabelecimento portando uma faca de lâmina fina e alongada, semelhante a um punhal, e desferiu dois golpes contra Rafael, atingindo a região do tórax. As imagens mostram ainda que o agressor continuou perseguindo a vítima na tentativa de aplicar novos golpes, cessando apenas quando Rafael sacou um objeto semelhante a uma arma de fogo, fazendo com que o autor fugisse do local.

Apesar da possível arma visualizada nas imagens, amigos que estavam no hospital afirmaram não saber o paradeiro do objeto após o socorro. 

Polícia Machadinho
Imprimir imprimir