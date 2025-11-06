Secretaria Municipal Esporte realiza 1ª edição dos Jogos Municipais da Terceira Idade

Publicada em 06/11/2025 às 11h49
Com o intuito de incentivar e oportunizar um intercâmbio sociocultural e esportivo voltado para idosos, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), realizará a primeira edição dos Jogos Municipais da Terceira Idade (Jomti), de 3 a 5 de dezembro, na Vila Olímpica do município.
Com o projeto idealizado pela pasta, os idosos terão mais uma opção de lazer e recreação, atendendo à Lei Municipal nº 2.122, de 16 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a criação dos Jogos Municipais da Terceira Idade. Essa é mais uma iniciativa da gestão municipal em proporcionar aos idosos uma vida mais ativa perante a sociedade.
O secretário Paulo Moraes Júnior explica que o projeto pioneiro reafirma o compromisso com o bem-estar e saúde das pessoas idosas. “Esse projeto foi desenvolvido com muito carinho àqueles que muito já nos ajudaram na trajetória da vida. Agora é a vez deles se divertirem, tendo um tempo de qualidade, de relacionamentos e muita descontração. Nossa terceira idade merece essa atenção e esse é o nosso compromisso”, afirmou.
De acordo com a assessora técnica da Semtel, Érika de Araújo, o evento contará com a participação de diversas entidades, além dos grupos que compõem o projeto Viva Mais, da Semtel. “Serão mais de 700 atletas em 16 delegações que são compostas por idosos de diversas instituições, como a própria Semtel, Sesc, Centro de Convivência do Idoso (CCI), Unir/Ifro, Cras Betinho, Cras Paulo Freire e Legião da Boa Vontade (LBV)”, detalhou.
PROGRAMAÇÃO
As competições acontecerão nos dias 3 e 4 de dezembro, disputadas nas seguintes modalidades: revezamento em bastão, boliche, lance livre, dama, domino e chute ao gol. Todos os participantes ganharão medalha de participação, e o campeão geral será premiado com troféu.
Além disso, a Vila Olímpica será palco de muitas atividades voltadas para a terceira idade, através de um Espaço de Serviços e Bem-Estar, promovendo o acesso a produtos, cuidados pessoais, orientações sociais, aulões de dança, palestras e muito entretenimento.
O evento contará ainda com um baile de encerramento, com apresentação de dança, show de artista local e desfile para disputa do Mister e Miss Jomti 2025. As instituições que desejam participar podem entrar em contato, por meio do e-mail: [email protected]. Para mais informações é só ligar: 984733794.
