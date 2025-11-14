Sebrae RO leva inovação e bioeconomia amazônica ao Web Summit Lisboa

Publicada em 14/11/2025 às 10h27
Rondônia marcou presença no maior evento mundial de tecnologia e inovação, o Web Summit, realizado em Lisboa, Portugal, consolidando o estado como um polo emergente de startups e soluções sustentáveis. A participação da delegação rondoniense, organizada pelo Sebrae em Rondônia, incluiu seminários, rodadas de negócios e visitas técnicas, conectando empreendedores locais a investidores e aceleradoras internacionais.
Internacionalização de startups
O ponto de partida da missão foi o Seminário de Internacionalização, realizado no dia 10 de novembro, no Hotel Eurostars Universal Lisboa. O encontro reuniu representantes brasileiros e portugueses para debater fundos de investimento early stage, programas de aceleração, estratégias de softlanding e apoio à internacionalização de startups.
Segundo Rangel Miranda, coordenador estadual de Startups e Ecossistema do Sebrae em Rondônia, “o seminário mostrou aos participantes o caminho para expandir seus negócios além das fronteiras, ampliando a visão estratégica dos empreendedores”.
Bioeconomia e inovação sustentável
No Pavilhão Brasil, as startups brasileiras apresentaram soluções inovadoras em painéis e rodadas de negócios. Rondônia se destacou com a InCarbon do Brasil, de Porto Velho, especializada em gestão de impacto socioambiental e geração de créditos de carbono e biodiversidade.
“Participar do Web Summit foi uma oportunidade de mostrar que Rondônia tem inovação conectada à floresta e que a bioeconomia amazônica tem potencial global”, afirmou Fabiane Tessari Lima da Silva, fundadora da empresa.
A presença rondoniense reforçou a imagem da Amazônia como território de inovação, sustentabilidade e negócios de impacto.
Fortalecimento do ecossistema rondoniense
De acordo com o diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio a missão faz parte de um conjunto de ações voltadas à internacionalização das startups e ao fortalecimento do ecossistema de inovação local. “A presença no Web Summit proporciona aprendizado, conexões e novas perspectivas que inspiram nossos empreendedores”, destacou.
“A presença da delegação rondoniense no Web Summit representa mais do que uma participação internacional, simboliza o compromisso do Sebrae em ampliar as fronteiras da inovação e posicionar Rondônia como protagonista no cenário global de tecnologia e sustentabilidade”, destacou Darci Cerutti, presidente do Sebrae em Rondônia.
Agenda final da missão
A programação encerra nesta sexta-feira (14), com uma visita técnica à Unicorn Factory Lisbon/Beato Innovation District, referência internacional em startups, inovação e networking global.
O Web Summit é o maior encontro mundial de tecnologia e inovação, reunindo startups, investidores, governos e empresas de mais de 160 países. Em 2025, o evento recebeu mais de 70 mil participantes, reafirmando o Brasil como referência em empreendedorismo, tecnologia e sustentabilidade.
