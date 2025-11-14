“Se eu postar, é apologia”: Oruam critica foto de deputada bolsonarista cercada de armas

Publicada em 14/11/2025 às 10h26
O rapper Oruam se manifestou na quinta-feira (3) após a deputada federal bolsonarista Júlia Zanatta (PL-SC) publicar uma foto que gerou forte repercussão nas redes. No registro, a parlamentar aparece sentada em um trono cercado por fuzis, munições e balas, fazendo referência à série Game of Thrones ao escrever “Game of Santa Catarina” na legenda.
Ao comentar a publicação no Instagram, Oruam ironizou o tratamento dado a imagens desse tipo. “Se eu postar uma foto dessa, é apologia ao crime”, escreveu o artista. A crítica ocorreu em meio ao clima acirrado dentro do PL pela escolha de quem disputará a vaga ao Senado em 2026.
A imagem também surge pouco depois de Júlia Zanatta declarar apoio ao vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) como possível candidato ao Senado — movimento que contrariou parte da direção estadual do partido.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!