SBT dispensa equipe após problema no abastecimento de água em sua sede

Publicada em 28/11/2025 às 10h12
Uma falha no abastecimento de água fez o SBT encerrar o expediente mais cedo na quinta-feira (27). A direção da emissora autorizou que funcionários deixassem o Centro de Televisão da Anhanguera, em Osasco (SP), uma hora antes do horário habitual, desde que não estivessem envolvidos em gravações ou atividades consideradas urgentes.
A decisão foi comunicada internamente. No aviso, a empresa informou que a liberação ocorreu por conta da “impossibilidade de abastecimento de água” no CDT, onde funcionam as áreas técnicas, jornalísticas e de entretenimento do canal. Os colaboradores da área administrativa também foram dispensados, com as horas abonadas.
A emissora orientou parte dos profissionais a levarem seus notebooks para acompanhar possíveis atualizações sobre a situação. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado ao longo desta sexta-feira (28), segundo informações divulgadas pelo jornalista Flávio Ricco.
O Centro de Televisão da Anhanguera é a sede do SBT e concentra toda a estrutura de produção da casa desde 1998, quando o canal reuniu ali operações antes espalhadas por São Paulo. O complexo, considerado o terceiro maior da América Latina, fica às margens da Rodovia Anhanguera e é um dos principais polos de criação da emissora.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!