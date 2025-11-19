Saúde de Nova Brasilândia ganha reforço com apoio do deputado Jean Mendonça

Publicada em 19/11/2025 às 13h30
O deputado Jean Mendonça (PL) entregou um veículo para a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Brasilândia. A liberação dos recursos para a compra do veículo atendeu solicitação do ex-vereador Jackson Leitte, parceiro do deputado em ações voltadas ao desenvolvimento do município e à melhoria da qualidade de vida dos moradores. Jackson Leitte afirmou que a entrega deste novo veículo é um passo fundamental para fortalecer a Atenção Básica, garantindo mais qualidade, agilidade e acesso aos serviços de saúde para a população.
Durante sua visita ao município de Nova Brasilândia, o deputado Jean Mendonça destacou e agradeceu a parceria e o empenho de todos que tornaram possível a entrega do veículo, que beneficiará quem mais precisa. “Agradeço ao diretor do Hospital Municipal, José Celso, pelo excelente trabalho na gestão, e ao nosso amigo e ex-vereador, Jackson Leitte, que solicitou a emenda parlamentar para a compra do veículo. Com essa entrega, estamos cumprindo nosso compromisso de trabalhar para levar os serviços públicos a quem mais precisa", afirmou o deputado.
O deputado Jean Mendonça também anunciou a liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 130 mil para Associação Cultural Renascer. O recurso será usado na aquisição de uma Pick-up 0km. “Esse veículo será essencial para dar mais agilidade e qualidade nos atendimentos e nas necessidades diárias da associação.Agradeço a parceria do ex-vereador Jackson Leitte, que nos trouxe essa importante demanda,”afirmou.
No município de Nova Brasilândia, a parceria entre o deputado Jean Mendonça e o ex-vereador Jackson Leitte está contribuindo para a liberação de emendas parlamentares que impulsionam a agricultura. Já foram liberados R$ 200 mil para a Associação Nova União, que utilizou os recursos para adquirir uma roçadeira, um pulverizador e um distribuidor de calcário. Além disso, para a Associação Rural do Assentamento Oziel Carajas (ASPROZEC), o deputado entregou um trator agrícola. A liberação deste recurso atendeu ao pedido do então presidente da Câmara de Nova Brasilândia, o vereador Jackson Leitte. As equipes de futebol do município também foram beneficiadas com a entrega de uniformes.
