Santa Cruz Futebol Clube vence a 11ª edição da Taça Santa Cruz de futebol Society

Por Etiene Gonçalves
Publicada em 04/11/2025 às 11h27
Publicada em 04/11/2025 às 11h27
Aconteceu no último sábado (01), após 40 dias de duração, o encerramento da 11ª edição da Taça Santa Cruz de Futebol Society, organizada pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Semecelt.
Oito times disputaram o título, mas, pela 5ª vez, a equipe do Santa Cruz Futebol Clube levou a melhor, ganhando do Ajax por 3 a 0. A terceira colocação ficou com o Bombinha, time campeão na edição de 2024 e que, neste ano, venceu o Palmeirinhas com o placar de 4 a 2.
O artilheiro da competição foi Kelwis, do Santa Cruz Futebol Clube, com 04 gols marcados, e o goleiro menos vazado foi Rafael, do Bombinhas, que sofreu apenas 02 gols.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!