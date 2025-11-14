Samu Porto Velho reforça importância das manobras corretas de desengasgo

Publicada em 14/11/2025 às 11h34
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Velho reforça à população a importância de saber como agir em casos de engasgo. A aplicação correta das manobras de desobstrução das vias aéreas pode salvar vidas, principalmente quando o atendimento especializado ainda está a caminho.
De acordo com dados do Samu, são registrados, em média, dois chamados mensais por engasgo na capital. As ocorrências envolvem principalmente crianças e adultos, sendo 35% dos casos em idade pediátrica.
“A orientação tem por base acalmar o solicitante para que se possa obter a melhor informação sobre o ocorrido e os sinais de obstrução das vias aéreas. Passamos, por telefone, as instruções adequadas de acordo com a faixa etária até a chegada da ambulância”, informou João Batista da Silva, diretor do Samu.
Primeiro passo é confirmar se há, de fato, a obstrução e iniciar as manobras indicadas
Durante a ligação para o número 192, os profissionais orientam passo a passo o que deve ser feito enquanto o socorro se desloca. O primeiro passo é confirmar se há, de fato, a obstrução e iniciar as manobras indicadas.
A manobra de Heimlich é recomendada quando a vítima apresenta incapacidade de falar, dificuldade para respirar, tosse ineficaz ou cianose (coloração azulada nas extremidades). Já em casos de gestantes, obesos, bebês e pessoas com traumas torácicos, a técnica não deve ser aplicada.
Os socorristas alertam ainda que o mais importante é realizar as técnicas de desobstrução corretamente, evitando movimentos bruscos ou inadequados que possam agravar o quadro da vítima.
CAPACITAÇÕES E PROJETOS EDUCATIVOS
Além do atendimento de emergência, o Samu Porto Velho atua de forma preventiva, por meio de capacitações e projetos educativos. A enfermeira do Samu, Mara Bastos, destaca que o serviço está ampliando o alcance das ações formativas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).
Manobra de Heimlich é recomendada quando a vítima apresenta incapacidade de falar, dificuldade para respirar, tosse ineficaz ou cianose
“O Samu Porto Velho, através do Núcleo de Educação Permanente, vai capacitar os profissionais de educação do ensino fundamental do município e distritos. É um projeto único no estado, com a meta de atingir mais de 4 mil profissionais, professores, equipe da limpeza, da cozinha e todos os envolvidos no ambiente escolar”, explicou.
A capacitação faz parte da Lei Lucas, que torna obrigatória a formação em primeiros socorros para profissionais de instituições de ensino e recreação. “Primeiros socorros, assim como a manobra de desengasgo, são fundamentais. O socorro nem sempre é imediato, então, se a população souber reconhecer uma pessoa engasgada e iniciar as manobras, as chances de sobrevivência aumentam muito. É sobre salvar vidas, e isso pode acontecer dentro de casa, com alguém que você ama”, reforçou Mara Bastos.
O Samu orienta ainda que, em qualquer caso de engasgo, o primeiro passo é ligar imediatamente para o número 192, informando com clareza a situação e o endereço exato. Enquanto a equipe se desloca, os socorristas passam instruções pelo telefone, garantindo que as medidas corretas sejam aplicadas até a chegada do atendimento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!