Ruralzão 2025: Com rodada de poucos gols, Cascalheira retoma liderança

Neste domingo, 23, quando se comemorou a 48º aniversário da cidade de Vilhena, o distrito de Nova Conquista recebeu os jogos da 5ª rodada do Ruralzão 2025. O evento esportivo promovido pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), movimenta equipes e comunidades da área rural do município, levando esporte e entretenimento a todos.
Apesar de não registrar empates, a rodada teve a menor média de gols até o momento: apenas 1,6 gols por partida. Até a 5ª rodada, 35 gols foram marcados em 15 jogos, deixando a média da competição em 2,3 gols por partida.
Após empatar na rodada anterior e ver o Baixadão assumir a liderança, o Cascalheira entrou em campo no duelo que abriu a 5ª rodada do Ruralzão e venceu o Linha 100 com gol de Leandro, marcado no primeiro tempo. A vitória pelo placar mínimo reconduziu o Cascalheira a liderança da competição, agora com 10 pontos. O líder é o único que ainda não perdeu na competição, tendo vencido três e empatado um dos quatro jogos que disputou. Já o Linha 100, equipe que não empatou no torneio (três vezes), sofreu a sua primeira derrota e caiu duas posições na tabela, agora é quinto colocado com 6 pontos.
Quem voltou a vencer após empate na 3ª rodada e de folgar na 4ª rodada, o foi o Canarinho: 2 a 0 sobre o Nova Conquista. Wesley, no primeiro tempo, e José, na etapa final, foram os autores dos gols que garantiram ao Canarinho mais 3 pontos, chegando aos 7. Já o Nova Conquista amargou a sua terceira derrota em quatro jogos e, com apenas 1 ponto, é lanterna do Ruralzão.
Também pelo placar de 2 a 0, o Cruzeirinho superou o Real Elite NC e agora tem 7 pontos. Já o Real Elite NC, sofreu sua quarta derrota em cinco jogos, segue com apenas 3 pontos somados e aparece na sexta colocação.
Após a 5ª rodada, o Ruralzão 2025 tem o Cascalheira liderando com 10 pontos, seguido por Baixadão, Canarinho e Cruzeirinho que fecham o G4 com 7 pontos cada.
